La selección nacional de Kirguistán derrotó a Vietnam como visitante
La selección nacional de Kirguistán disputó un nuevo partido amistoso como parte de su concentración en Vietnam. En un encuentro lleno de intensidad, los jugadores kirguisos mostraron carácter en campo rival, con un marcador de 2:1 logrando la victoria.
Minutos finales llenos de goles
El partido comenzó con dominio local, y en la primera parte, el jugador vietnamita Nguyen Dinh abrió el marcador en el minuto 19. A pesar de ello, la selección de Kirguistán siguió luchando hasta el final y logró darle la vuelta al resultado.
Empate: En el minuto 86, el experimentado defensa Valeriy Kichin anotó para igualar el marcador.
El gol de la victoria: Solo dos minutos después, en el minuto 88, Erbol Atabayev marcó el gol decisivo, dándole a su equipo una victoria épica.
Detalles del partido
Estadísticas
Fecha del partido
17 de noviembre
Lugar
Vietnam (concentración)
Resultado final
Kirguistán — Vietnam 2:1
Goleadores
Valeriy Kichin (86), Erbol Atabayev (88) — Nguyen Dinh (19)
Partidos de la concentración
Cabe destacar que este fue el segundo partido amistoso de Kirguistán durante su estancia en Vietnam. Anteriormente, los kirguisos se enfrentaron a la selección de Taipéi Chino. Estos encuentros sirven para probar la plantilla y consolidar las tácticas antes de los partidos oficiales.
En su opinión, ¿qué impacto positivo tendrá esta victoria y la capacidad de reacción en los minutos finales para el futuro de la selección? ¡Deja tu comentario!
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