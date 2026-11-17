La selección nacional de Kirguistán disputó un nuevo partido amistoso como parte de su concentración en Vietnam. En un encuentro lleno de intensidad, los jugadores kirguisos mostraron carácter en campo rival, con un marcador de 2:1 logrando la victoria.

Minutos finales llenos de goles

El partido comenzó con dominio local, y en la primera parte, el jugador vietnamita Nguyen Dinh abrió el marcador en el minuto 19. A pesar de ello, la selección de Kirguistán siguió luchando hasta el final y logró darle la vuelta al resultado.