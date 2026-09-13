Un hombre distraído con su teléfono cae desde un segundo piso

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Un hombre distraído con su teléfono cae desde un segundo piso

En una obra de construcción en Vietnam, un hombre distraído con su teléfono cayó desde el segundo piso. Los impactantes momentos del incidente fueron captados por una cámara de seguridad, según informó Haberler.

Se supo que el hombre había acudido al lugar para supervisar las obras. Mientras caminaba por el segundo piso, miraba la pantalla de su teléfono. Por ello, no se percató del gran hueco en el suelo que tenía delante.

Segundos después, el hombre cayó por el hueco hasta el piso inferior. El video del incidente se difundió en las redes sociales, captando la atención de los usuarios.

Algunos informes señalan que el hombre sufrió varias lesiones tras la caída y fue trasladado al hospital. Sin embargo, no se ha proporcionado información precisa ni fiable sobre su estado de salud actual.

Este caso demuestra una vez más que un momento de distracción en zonas peligrosas, como las obras de construcción, puede tener graves consecuencias.

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