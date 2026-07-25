Vietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niños

La tendencia a limitar el uso de las redes sociales por parte de los menores se está intensificando en todo el mundo. En particular, el gobierno de Vietnam ha propuesto un enfoque totalmente nuevo y único para proteger a la generación más joven de los efectos negativos de Internet. Según informa Reuters, un nuevo proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo del país prevé restringir la actividad en las plataformas sociales para los usuarios menores de 16 años. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La particularidad del modelo propuesto por Vietnam es que no expulsa por completo a los niños de las plataformas. En su lugar, los usuarios menores de 16 años pueden tener cuentas, pero se les prohíbe publicar contenido, dejar comentarios o reaccionar a las publicaciones (dar 'me gusta'). Es decir, los niños permanecen en calidad de observadores, lo que reduce su huella digital en las redes sociales y los riesgos de comunicación.

Control parental y restricciones técnicas

Según las nuevas normas, las cuentas de los menores de 16 años deben registrarse obligatoriamente utilizando los datos de sus padres. Los padres serán designados responsables de controlar cuánto tiempo pasan sus qué contenido visualizan en Internet. Por su parte, plataformas como Facebook, Instagram y TikTok deberán implementar herramientas técnicas para verificar la edad de los usuarios y mostrar únicamente contenido adecuado para su edad.

Phan Tam, viceministro de Cultura de Vietnam, señaló que el objetivo del gobierno no es restringir el derecho de los niños a la información, sino crear un entorno digital seguro y adecuado para su edad. El proyecto también contempla restricciones para los juegos en línea: los menores de 16 años no podrán pasar más de 60 minutos al día en un solo juego.

La ola mundial de prohibiciones

Vietnam no es pionero en este sentido. A finales del año pasado, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir por completo las redes sociales a los menores de 16 años. Según la legislación australiana, plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, X y YouTube deben mantener a los niños alejados de sus servicios, bajo el riesgo de multas de hasta 34,4 millones de dólares estadounidenses.

Francia también se ha sumado a la lista de países que consideran medidas estrictas similares. La adopción de estas leyes está motivada por el ciberacoso en las redes sociales, la adicción a Internet, los problemas de salud mental y el peligro de que los jóvenes caigan en las redes de diversos delincuentes.

Sin embargo, estas restricciones no están exentas de críticas. Organizaciones como Amnesty Tech señalan su ineficacia, argumentando que el proceso de verificación de la edad viola la privacidad de los datos personales y que tales prohibiciones no se ajustan a la realidad de la vida de la generación moderna. A pesar de ello, muchos países consideran prioritaria la protección de los jóvenes.