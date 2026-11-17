La King's Cup de Tailandia de fútbol ha llegado a su fin. En el partido decisivo por el título, el anfitrión — Tailandia la selección nacional Tayikistán se enfrentó a los representantes regionales. En un encuentro intenso, los tailandeses aprovecharon sus oportunidades para ganar por 3:0 y alzarse con el trofeo del torneo.

Tarjeta roja y detalles del partido

Mientras la primera parte transcurría con igualdad, surgió un problema grave para los tayikos. En el minuto 38, Nozim Bobojonov fue expulsado por el árbitro tras una falta grave. Con un jugador menos, la selección de Tayikistán encajó un gol poco después.

Goleadores: Para Tailandia, Supachok Sarachat abrió el marcador en el minuto 40, mientras que en la segunda parte, Tirasak Poeyfimay anotó un doblete en los minutos 50 y 75.

Además, en el partido por el tercer puesto, Omán la selección nacional venció a Brunéi sin recibir goles, marcando 7 goles y cerrando el torneo con éxito.

Equipos Resultado final / Clasificación Tailandia 1er puesto (Campeón de la King's Cup) Tayikistán 2do puesto (Medalla de plata) Omán 3er puesto (Gran victoria sobre Brunéi)

Alineaciones de los equipos

Para la final, los entrenadores de ambos equipos presentaron las siguientes alineaciones:

Tayikistán: Oleg Baklov, Zoir Dzhuraboev, Vakhdat Khanonov (Mekhrubon Karimov, 62'), Tabrez Islomov (Mukhammadzhon Rakhimov, 76'), Alidzhon Karomatullozoda, Amirbek Dzhuraboev (Alisher Shukurov, 46'), Ekhsoni Pandzhshanbe, Shervoni Mabatshoev (Azizbek Khaitov, 62'), Nozim Bobojonov, Parvizdzhon Umarboev (Abdullo Ibragimzoda, 76'), Sheriddin Boboev (Nuriddin Khamrokulov, 46').

Expulsión: Nozim Bobojonov (38').

¿En qué medida crees que la expulsión al inicio del partido afectó el plan de juego y el resultado de la selección de Tayikistán? ¡Deja tu opinión en los comentarios!