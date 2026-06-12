Erdogan aconsejó a una joven periodista no retrasar el matrimonio

Un comentario hecho por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una reunión con periodistas ha causado un amplio debate en las redes sociales.

Se informó que, durante el encuentro, una joven periodista felicitó sinceramente al jefe de Estado por el nacimiento de su nieto. La conversación fue cálida y abierta, y Erdogan, a su vez, mostró interés en la vida personal de la periodista.

Le preguntó a la periodista si estaba casada. Cuando ella respondió que aún no había formado una familia, el presidente también aclaró su edad. Luego, Erdogan le aconsejó, en tono humorístico pero serio, no posponer el matrimonio, sugiriendo que no debía retrasar ese proceso.

Este incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando diversas opiniones y discusiones. Algunos usuarios interpretaron las palabras del presidente como un enfoque en los valores nacionales y la institución de la familia, mientras que otros cuestionaron si es apropiado discutir temas tan personales en público.

De esta manera, un consejo dado durante una conversación sencilla se convirtió en un tema de debate público, impulsando un nuevo intercambio de opiniones sobre la edad para casarse y las decisiones personales en la sociedad.