Acuerdo de paz Irán-EE. UU.: ¿está cerca el fin de la guerra?

·37·Mundo
Acuerdo de paz Irán-EE. UU.: ¿está cerca el fin de la guerra?

Se ha hecho público un borrador de memorando de acuerdo que se está preparando entre Irán y EE. UU. Según la agencia de noticias iraní «Mehr», el documento consta de 14 puntos.

Este proyecto tiene como objetivo poner fin de inmediato al estado de guerra, reducir las tensiones entre las partes y lograr un acuerdo político integral.

Puntos principales del borrador del acuerdo:

  • Las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, se detendrán inmediata y totalmente;

  • EE. UU. respetará la soberanía de Irán y se compromete a no interferir en sus asuntos internos;

  • El bloqueo marítimo se levantará por completo en un plazo de 30 días;

  • Las fuerzas militares estadounidenses se retirarán de las zonas fronterizas con Irán;

  • El estrecho de Ormuz se reabrirá en un plazo de 30 días según las condiciones de Irán;

  • Se levantarán las sanciones a los productos petrolíferos y petroquímicos iraníes;

  • EE. UU. y sus aliados proporcionarán un programa de al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán;

  • Irán reafirma su compromiso de no desarrollar armas nucleares en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear;

  • Tras el inicio de las negociaciones, EE. UU. devolverá 12.000 millones de dólares de activos congelados;

  • No se impondrán nuevas sanciones durante las negociaciones;

  • El acuerdo final será aprobado mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU;

Las partes continuarán las negociaciones en un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo sobre la cuestión nuclear. Además, el 11 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra y que solo quedaba el proceso de firma oficial.

«Firmaremos pronto, los documentos están en la fase final de preparación», dijo.

El líder de la Casa Blanca también indicó que el acuerdo podría firmarse a finales de esta semana.

Más tarde, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, destacó que el trabajo en el texto del tratado de paz con EE. UU. estaba casi terminado y que se estaba cerca de un acuerdo sobre los puntos principales.

IránEE. UU.Donald TrumpTeheránONU
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Científicos asombrados: Descubierta una enorme estructura misteriosa bajo el hielo de la AntártidaCientíficos asombrados: Descubierta una enorme estructura misteriosa bajo el hielo de la AntártidaHoy, 20:42Irán fortifica sus instalaciones nucleares por temor a una incautación de EE. UU.Irán fortifica sus instalaciones nucleares por temor a una incautación de EE. UU.Ayer, 17:20Funcionario despedido por usar IA para borrar basuraFuncionario despedido por usar IA para borrar basuraAyer, 17:11Descubren un antiguo cementerio de ballenas en el Océano Índico: los científicos están asombradosDescubren un antiguo cementerio de ballenas en el Océano Índico: los científicos están asombradosAyer, 15:57Anunciadas las fechas del funeral de JameneiAnunciadas las fechas del funeral de JameneiAyer, 14:45Los últimos momentos de una estrella moribunda captados con precisión inéditaLos últimos momentos de una estrella moribunda captados con precisión inéditaAyer, 14:34
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal