Acuerdo de paz Irán-EE. UU.: ¿está cerca el fin de la guerra?

Se ha hecho público un borrador de memorando de acuerdo que se está preparando entre Irán y EE. UU. Según la agencia de noticias iraní «Mehr», el documento consta de 14 puntos.

Este proyecto tiene como objetivo poner fin de inmediato al estado de guerra, reducir las tensiones entre las partes y lograr un acuerdo político integral.

Puntos principales del borrador del acuerdo:

Las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, se detendrán inmediata y totalmente;

EE. UU. respetará la soberanía de Irán y se compromete a no interferir en sus asuntos internos;

El bloqueo marítimo se levantará por completo en un plazo de 30 días;

Las fuerzas militares estadounidenses se retirarán de las zonas fronterizas con Irán;

El estrecho de Ormuz se reabrirá en un plazo de 30 días según las condiciones de Irán;

Se levantarán las sanciones a los productos petrolíferos y petroquímicos iraníes;

EE. UU. y sus aliados proporcionarán un programa de al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán;

Irán reafirma su compromiso de no desarrollar armas nucleares en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear;

Tras el inicio de las negociaciones, EE. UU. devolverá 12.000 millones de dólares de activos congelados;

No se impondrán nuevas sanciones durante las negociaciones;

El acuerdo final será aprobado mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU;

Las partes continuarán las negociaciones en un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo sobre la cuestión nuclear. Además, el 11 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra y que solo quedaba el proceso de firma oficial.

«Firmaremos pronto, los documentos están en la fase final de preparación», dijo.

El líder de la Casa Blanca también indicó que el acuerdo podría firmarse a finales de esta semana.

Más tarde, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, destacó que el trabajo en el texto del tratado de paz con EE. UU. estaba casi terminado y que se estaba cerca de un acuerdo sobre los puntos principales.