Lluvias intensas provocan inundaciones en Ankara

Las fuertes lluvias y el granizo en Ankara, la capital de Turquía, han provocado inundaciones en varias zonas.

Las precipitaciones provocaron la inundación de pasos subterráneos, algunas casas, tiendas y vehículos.

Las fuertes lluvias también causaron congestión de tráfico e interrupciones en el transporte.

Según los medios locales, la situación se ha agravado en algunas calles y en los alrededores de un cruce hospitalario.