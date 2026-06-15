Nueva regla talibán: los usuarios de teléfonos serán despedidos

El gobierno talibán de Afganistán ha prohibido el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas como parte de sus restricciones. Según la nueva norma, los profesores y el personal educativo a quienes se les encuentre un smartphone podrían ser despedidos. Así lo informó la publicación Kabul Now.

En una grabación de audio obtenida por la publicación, un funcionario de educación habló sobre esto. Afirmó que a partir del 13 de junio, el uso de teléfonos móviles queda prohibido para los profesores y todo el personal del sistema educativo. Según las fuentes, esta grabación pertenece a un funcionario de educación de la provincia de Balkh.

Señaló que los representantes talibanes anunciaron que las personas que posean smartphones serán entregadas al tribunal. También se mencionó que sus teléfonos serán destruidos. Es probable que dichas personas sean destituidas de sus cargos.

La semana pasada, el líder talibán Hibatullah Akhundzada emitió un decreto especial que prohíbe el uso de smartphones para los miembros del movimiento y los empleados del gobierno. Las instrucciones enviadas a los tribunales militares enfatizaron que quienes violen esta regla serán considerados «criminales».

Los casos serán remitidos a los tribunales militares para que se tomen medidas punitivas contra ellos. Tras esta prohibición, miembros del movimiento publicaron videos en redes sociales destruyendo sus smartphones.

Causas y consecuencias de la prohibición

La nueva normativa es vista como una medida de la cúpula talibán para reforzar la disciplina interna. A través de esto, pretenden controlar el flujo de información entre los miembros del grupo.

La restricción del uso de smartphones se explica principalmente por cuestiones de seguridad. Los talibanes temen la filtración de datos y la difusión de contenido no autorizado a través de las redes sociales.

Sin embargo, las restricciones al uso de smartphones podrían aislar aún más a Afganistán del mundo internacional. El país enfrenta actualmente graves problemas políticos y económicos, mientras que los smartphones son hoy una de las herramientas más importantes para la comunicación, la información, la educación y el desarrollo profesional.