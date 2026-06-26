Detenido un hombre en Hungría por cocinar órganos humanos

Se ha revelado un crimen horroroso en Hungría. Un hombre de 30 años ha sido detenido bajo la sospecha de haber recolectado ilegalmente órganos humanos para preparar comida.

Según la investigación, trabajaba como personal de limpieza en uno de los hospitales de Budapest, de donde sustraía órganos, así como de cementerios abandonados. La vivienda del hombre fue registrada tras una denuncia a las autoridades.

Durante el registro, se encontraron cráneos humanos, manos, partes inferiores de piernas y otros órganos humanos en la vivienda. Según las primeras investigaciones, el sospechoso podría haber cocinado y consumido algunos de estos órganos.

Actualmente se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre este terrible caso. Los expertos trabajan para determinar el origen de los órganos hallados y a cuántos difuntos pertenecen. Se ha abierto un proceso penal contra el sospechoso por varios cargos graves.