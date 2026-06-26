Paulo Barboza: «Uzbekistán no pudo acercarse a su nivel del partido anterior»

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Paulo Barboza: «Uzbekistán no pudo acercarse a su nivel del partido anterior»

El agente de fútbol portugués Paulo Barboza comentó el encuentro entre las selecciones de Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026.

Al analizar el partido que terminó 5-0 a favor de Portugal, Barboza destacó que Uzbekistán actuó a un nivel considerablemente inferior al mostrado en su partido contra Colombia.

«Uzbekistán jugó muy mal en comparación con el encuentro contra Colombia. Me sorprendió porque son un buen equipo. En los primeros 20 minutos contra Portugal, Uzbekistán no pudo atacar en absoluto», afirmó.

Según el experto, aunque Uzbekistán mejoró ligeramente el juego posteriormente, el equipo no logró repetir sus actuaciones previas en el torneo.

«Más tarde empezaron a jugar un poco mejor. Pero aun así, no pudieron acercarse al nivel que habían mostrado hasta ahora en la Copa del Mundo. Por eso perdieron 0-5», añadió Barboza.

El agente portugués también evaluó el desempeño de la selección de su país. En su opinión, Portugal actuó con mucha más seguridad que en el partido contra la RD Congo.

«Portugal jugó mucho más fuerte que en el partido contra Congo. Especialmente en la primera parte, el equipo se vio muy bien», señaló.

No obstante, Barboza subrayó que Portugal aún debe mejorar su juego, ya que le espera un encuentro importante y complejo contra Colombia.

«Nuestra selección debe elevar aún más su nivel de juego. Hay un partido muy importante contra Colombia. Debemos actuar con más seguridad, especialmente en defensa, ya que también existen algunos problemas en ataque», concluyó Paulo Barboza.

Paulo BarbozaUzbekistánPortugalColombiaRD Congo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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