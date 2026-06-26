Mourinho desea que los jugadores del Real Madrid regresen pronto del Mundial 2026

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Mourinho desea que los jugadores del Real Madrid regresen pronto del Mundial 2026

José Mourinho bromeó deseando que los jugadores del Real Madrid terminen su participación en la Copa del Mundo 2026 lo antes posible.

El técnico portugués afirmó que prefiere que los jugadores tomen sus vacaciones y regresen más rápido para la pretemporada del club, en lugar de permanecer mucho tiempo en el torneo con sus selecciones nacionales.

« Quiero que los jugadores del Real queden eliminados pronto del Mundial y se vayan de vacaciones. Porque quiero que regresen antes para la pretemporada », dijo Mourinho en el podcast Beast Mode On.

En la Copa del Mundo, varios jugadores destacados del Real Madrid defienden a sus selecciones, entre ellos Jude Bellingham con Inglaterra, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni con Francia, Antonio Rüdiger con Alemania, Federico Valverde con Uruguay y Thibaut Courtois con Bélgica.

Asimismo, los nuevos jugadores madrileños Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva también participan en el Mundial.

Por supuesto, estas palabras de Mourinho fueron dichas en tono de broma. Sin embargo, hay un sentido serio en su opinión: los jugadores que participan mucho tiempo en el Mundial tienen menos tiempo para descansar y prepararse para la nueva temporada.

Por ello, el especialista portugués desea ver a todos los jugadores del equipo en la pretemporada lo antes posible.

José MourinhoReal MadridJude BellinghamKylian Mbappé
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Shuhrat Razzakov
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