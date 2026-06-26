La lucha por los aires acondicionados se intensifica en Francia tras la ola de calor (video)

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La lucha por los aires acondicionados se intensifica en Francia tras la ola de calor (video)

En Francia, después de que las temperaturas superaran los 40 grados, batiendo récords en varias regiones, la cuestión del uso de aires acondicionados ha provocado intensos debates en el país.

Según los datos, solo el 25 % de los hogares franceses disponen de aire acondicionado. Ante la fuerte ola de calor, la demanda de equipos de refrigeración portátiles ha aumentado drásticamente, generando colas en algunos lugares.

Lo curioso es que incluso los ecologistas, que antes se oponían al uso de aires acondicionados, ahora reconocen la necesidad de equipar las escuelas, los hospitales y las residencias de ancianos con sistemas de refrigeración.

Al mismo tiempo, algunos políticos franceses han propuesto el desarrollo de un programa estatal especial para dotar de aire acondicionado a todas las escuelas e instituciones médicas. Los expertos subrayan que, debido al cambio climático, estos problemas podrían volverse aún más urgentes en Europa en el futuro.

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