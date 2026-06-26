Google sigue perdiendo a sus principales expertos en inteligencia artificial

Google, que lucha por el liderazgo en el mercado de la inteligencia artificial (AI), se enfrenta a un grave problema de personal. Los investigadores principales que trabajaron en los modelos Gemini, considerados los desarrollos más avanzados de la compañía, se están trasladando a equipos competidores. Esta situación aumenta la preocupación entre inversores y analistas sobre la posición futura del gigante tecnológico. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa Bloomberg, los investigadores Jonas Adler y Alexander Pritzel, quienes desempeñaron un papel fundamental en la creación de la familia de modelos Gemini, han decidido dejar Google para unirse a Anthropic. Anthropic actualmente representa una seria competencia para gigantes como Google y OpenAI con sus modelos Claude. La salida de estos especialistas fue un golpe inesperado para Google, ya que estos ingenieros participaron directamente en la formación de la arquitectura del sistema.

Inestabilidad de personal y transferencias masivas

En las últimas semanas, quienes abandonan Google no se limitan solo a Adler y Pritzel. La semana pasada, Noam Shazeer, una de las figuras más influyentes del mundo de la AI, anunció que se unía al equipo de OpenAI. Shazeer había trabajado en el sistema de Google desde el año 2000 y participó en la creación de las tecnologías que son la base de los modelos de lenguaje modernos.

Curiosamente, el año pasado Google firmó un acuerdo de 2.700 millones de dólares con la startup Character.AI, fundada por Noam Shazeer, para intentar traerlo de vuelta. A pesar de tal suma, la compañía terminó perdiendo al especialista frente a la competencia. Asimismo, la salida de John Jumper, director de investigación de la división Google DeepMind y ganador del premio Nobel 2024, indica un cambio en el ambiente interno de la empresa.

¿Por qué se van los especialistas?

Según los expertos, este proceso no se debe solo a la competencia entre empresas, sino a que el mercado de la AI ha pasado a una nueva etapa. Startups como Anthropic y OpenAI planean salir a bolsa (IPO) en un futuro cercano. Esto les permite ofrecer a los investigadores líderes no solo salarios altos, sino paquetes de acciones cuyo valor podría multiplicarse varias veces.

Aunque Google ha sido tradicionalmente uno de los empleadores más atractivos del mundo, la situación está cambiando. La burocracia interna y la lentitud en los procesos de toma de decisiones podrían haber cansado a los investigadores en comparación con la flexibilidad de las startups. Esto pone en duda la superioridad de Google en la creación de los modelos "frontier" más complejos.

Hoy en día, la carrera en el campo de la AI no es solo una batalla de potencia de cálculo o algoritmos, sino una lucha por un número limitado de especialistas de nivel mundial. El problema principal para Google es continuar desarrollando el proyecto Gemini manteniendo su potencial intelectual. De lo contrario, la compañía podría presenciar cómo sus competidores cosechan los frutos de las tecnologías que ella misma fundó.