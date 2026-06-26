SpaceX prueba por primera vez los motores Raptor 3 de la nave Starship S40

La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha dado un paso importante en el camino hacia la conquista del espacio. La empresa publicó material fotográfico y de video de las primeras pruebas de encendido de la nave espacial Starship S40. Estas pruebas sirven para demostrar en la práctica las capacidades de los motores Raptor 3 de nueva generación. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, durante las pruebas realizadas, los especialistas también revelaron los números de serie de los motores instalados en la nave. Los motores ubicados en la parte central tienen las marcas R142, R150 y R158, mientras que los motores de vacío están registrados bajo los números R146 y R136. El número de serie del sexto motor se mantiene en secreto por ahora.

El aspecto más notable de este proceso de prueba es que, aunque solo se puso en marcha un motor, funcionó mucho más tiempo de lo esperado: casi 15 segundos. Esto es considerablemente más largo que las pruebas estáticas cortas habituales y proporciona a los ingenieros más datos para analizar la estabilidad del sistema.

Siguiente etapa y planes de vuelo

Los especialistas de SpaceX planean, en la siguiente etapa, encender simultáneamente los seis motores de la nave Starship S40 en estado estático. Esto permitirá verificar que la nave esté lista para operar a plena potencia antes del vuelo. Los motores Raptor 3 tienen una estructura mucho más simple que las versiones anteriores y son más eficientes.

El 13º vuelo de prueba del proyecto Starship está previsto para mediados de julio. Este será el segundo vuelo para la modificación Starship V3 equipada con motores Raptor 3. Según el plan, este vuelo seguirá teniendo un carácter suborbital y la nave no entrará completamente en órbita terrestre.

Los planes a largo plazo de la compañía son aún más ambiciosos. Se espera que a partir de agosto los vuelos de las naves Starship se realicen una vez al mes. Para el vuelo 14, SpaceX pretende llevar la nave a un nivel orbital completo. Esto podría iniciar una nueva era en el campo de la tecnología espacial.

Para los entusiastas del espacio y la tecnología, este tipo de noticias tiene una importancia especial. A escala global, el desarrollo de sistemas de cohetes reutilizables contribuirá a que las comunicaciones por satélite y los servicios de internet sean más económicos, especialmente mediante la expansión de proyectos como Starlink.