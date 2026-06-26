Un « pit-stop » para robotaxis: Aseon Labs resuelve el problema del transporte autónomo

Se ha vuelto común encontrar vehículos autónomos circulando sin pasajeros por las calles de San Francisco. Sin embargo, estos robotaxis a menudo se ven obligados a dirigirse a bases especializadas en las afueras de la ciudad solo para recargar energía o limpiarse. Según TechCrunch, la startup Aseon Labs, ubicada en Redwood City, California, propone una solución innovadora a este problema. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Lo que en el sector se denomina «deadhead miles», es decir, las distancias recorridas sin pasajeros, representa uno de los mayores costes para las empresas de robotaxis. Aseon Labs planea crear módulos automatizados (pods) del tamaño de una plaza de aparcamiento, distribuidos por las ciudades. Estos dispositivos realizarán funciones de inspección, limpieza y carga de los robotaxis, actuando como un auténtico «pit-stop robotizado».

Inversiones y perspectivas del proyecto

La idea ya ha captado la atención de grandes inversores. Aseon Labs recaudó 10 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por Crane Venture Partners. En el proyecto también participan Y Combinator, la firma Expa de Garrett Camp (cofundador de Uber), así como antiguos empleados de Anthropic, Nuro y Tesla. Los fondos recaudados se destinarán a la creación de cinco prototipos y a la ampliación del equipo de ingenieros.

Los fundadores de Aseon Labs, George Kalligeros y Dan Keene, lanzaron previamente con éxito Pushme, una startup que creó una infraestructura de sustitución de baterías para la micromovilidad. Su experiencia se centra ahora en resolver los problemas logísticos de los coches autónomos. Según Kalligeros, para que los robotaxis sean rentables, deben estar activos al máximo durante el día y reducir el tiempo de desplazamiento en vacío.

Integración en la infraestructura urbana

Actualmente, los depósitos que dan servicio a los robotaxis suelen estar situados lejos del centro de la ciudad debido al alto precio de los bienes raíces. Los módulos propuestos por Aseon Labs, gracias a su compacidad, pueden instalarse directamente en las zonas de alta demanda. Esto ahorra significativamente el tiempo y la energía que los robotaxis gastan en ir y volver del centro de servicio.

Se espera que esta tecnología sea un paso importante para equiparar económicamente los servicios de robotaxis con los servicios de taxi tradicionales. Si un robotaxi está constantemente ocupado transportando pasajeros y solo se detiene para un mantenimiento técnico breve, es natural que el precio del servicio baje y la eficiencia aumente. Aseon Labs aspira a formar un ecosistema completo de transporte autónomo expandiendo su red.