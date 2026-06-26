Brasil presenta una queja oficial ante la FIFA por el arbitraje en el Mundial 2026

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Brasil presenta una queja oficial ante la FIFA por el arbitraje en el Mundial 2026

A pesar de lograr una amplia victoria 3-0 ante Escocia en la 3ª jornada del grupo S de la Copa del Mundo, ¡la selección brasileña está totalmente insatisfecha con la situación! La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha criticado duramente el arbitraje del encuentro y ha enviado una carta de queja oficial a la FIFA.

¿Qué fue exactamente lo que enfureció así a los «canarinhos»?

El conflicto del minuto 22: el gol anulado de Vinícius

El episodio más polémico y espectacular ocurrió en la primera parte, concretamente en el minuto 22 :

  • La situación : El centrocampista brasileño Vinícius arrebató hábilmente el balón al defensa rival Jack Hendry cerca del área penal.

  • La acción : El jugador estrella, con el balón controlado, quedó mano a mano con el portero y definió con precisión en la portería contraria.

  • La intervención del VAR : Mientras se celebraba el gol, los asistentes de vídeo (VAR) recomendaron al árbitro principal revisar la jugada.

  • La decisión final : El árbitro principal mexicano César Arturo Ramos acudió al monitor, revisó la secuencia y concluyó que Vinícius había cometido una falta al recuperar el balón, anulando un gol legítimo.

Carta del presidente a Infantino: «¡Que no volvamos a ver a este árbitro!»

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud, no pudo quedarse callado tras esta decisión. Envió personalmente un documento de queja oficial dirigido directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La parte brasileña planteó dos exigencias y objeciones firmes en su solicitud :

  1. El VAR solo para errores evidentes : El documento subraya que el sistema VAR debe utilizarse única y exclusivamente para corregir errores claros e indiscutibles cometidos por el árbitro en el campo. Intervenir en situaciones de lucha ordinarias y polémicas es contrario a las reglas del sistema.

  2. «Prohibición» del árbitro : Samir Xaud ha exigido firmemente a la dirección de la FIFA que el árbitro mexicano César Arturo Ramos no sea designado nuevamente para ningún partido en el que participe la selección de Brasil.

Aunque Brasil consiguió los 3 puntos y demostró su superioridad en el campo, no están dispuestos a permitir que se vulneren los criterios de justicia. El tiempo dirá cómo responderá la FIFA a esta grave denuncia.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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