Tiroteo en un hospital de EE. UU.: sospechoso detenido en otra ciudad

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Tiroteo en un hospital de EE. UU.: sospechoso detenido en otra ciudad

Se produjo un ataque armado en uno de los hospitales de la ciudad de Wilmington, estado de Delaware, EE. UU. Como resultado del incidente, una persona murió y otro ciudadano sufrió heridas de diversa gravedad.

Según la información preliminar, tras el suceso, los organismos de seguridad iniciaron una amplia operación de búsqueda. Como resultado, un sospechoso de 23 años fue detenido en la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania.

Actualmente, las autoridades continúan las actividades de investigación para determinar las causas y otros detalles del incidente. Los funcionarios indicaron que más información relacionada con el caso se anunciará posteriormente.

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