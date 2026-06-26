La carrera tecnológica en el mercado global de televisores entra en una nueva etapa. Según el último informe publicado por la firma de investigación Omdia, los paneles basados en tecnologías Mini LED y RGB LED aumentarán drásticamente su cuota de mercado en los próximos años. Esta tendencia no solo mejora la calidad de la imagen, sino que también hace que los dispositivos de pantalla grande sean más asequibles. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según las previsiones de los analistas, para 2030 se espera que la cuota de ingresos globales de los televisores con sistema de iluminación RGB LED independiente alcance el 13 %. A modo de comparación, en 2026 se estimaba que esta cifra sería solo del 3 %. Esto significa que los fabricantes están abandonando los sistemas de iluminación tradicionales por tecnologías más avanzadas y energéticamente eficientes.

Ventajas y tasas de crecimiento de la tecnología Mini LED

El Mini LED sigue siendo actualmente la tecnología más importante y prometedora en el segmento LCD. Además de tener un coste de producción inferior al de los paneles OLED y Micro LED, permite mejorar significativamente la calidad de la imagen. En particular, esta tecnología garantiza negros profundos y un alto contraste mediante la función de local dimming.

Según Omdia, el brillo de los paneles Mini LED puede superar los 5000 nits. Esta cifra es muy útil para ver contenido HDR y utilizar el televisor en habitaciones luminosas donde la luz solar incide directamente. Mientras que se espera que en 2026 se envíen menos de 18 millones de televisores Mini LED a nivel mundial, para 2030 esta cifra alcanzará los 30 millones de unidades.

Pantallas grandes y liderazgo en el mercado chino

Se espera que el crecimiento en el segmento RGB LED sea aún más dinámico. La cifra de 1,1 millones de unidades en 2026 llegará a 7,1 millones de dispositivos para 2030. En este proceso, el mercado chino actúa como el principal motor. Para 2030, se prevé que solo en China se vendan 10,4 millones de televisores Mini LED y 1,5 millones de televisores RGB LED.

La demanda de televisores de gran diagonal también ha aumentado en el mercado de Uzbekistán en los últimos años. Los expertos de Omdia señalan que, entre los modelos de 85 pulgadas o más, la cuota de Mini LED representa el 24 % y la de RGB LED el 18 %. Esto indica que estas tecnologías dominarán el segmento de cine en casa en el futuro.

En conclusión, el desarrollo tecnológico permite a los usuarios obtener una calidad de imagen de nivel OLED a precios mucho más asequibles. La popularización de los televisores Mini LED y RGB LED seguirá siendo la tendencia principal en la industria de las pantallas durante la próxima década.