Nuevo paso de Zelensky: ¡operación de 40 días para forzar la paz a Rusia!

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Nuevo paso de Zelensky: ¡operación de 40 días para forzar la paz a Rusia!

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha confirmado oficialmente un plan de operación especial masiva de 40 días ejecutada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) con el fin de intensificar drásticamente la presión sobre Rusia e impulsarla a detener la guerra. un plan de operación especial masiva de 40 días confirmó oficialmente. El jefe de Estado lo anunció en su página de Telegram.

Se espera que este plan cambie completamente la situación en la retaguardia del frente y el ritmo de la guerra.

«Sanciones a medio y largo plazo»: ¿qué significa esto realmente?

Según informó Zelensky, el encargado interino de la dirección del SBU, Yevhen Khmara, le presentó un informe confidencial sobre las operaciones especiales en curso, las actividades del famoso centro «Alfa» del Servicio de Seguridad y nuevas medidas contra Rusia.

Detrás de la frase «sanciones a medio y largo plazo» utilizada por los círculos oficiales ucranianos se esconden acciones militares muy serias:

Se trata de ataques potentes y precisos mediante drones contra instalaciones militares y energéticas dentro de Rusia, situadas muy lejos de la frontera ucraniana, así como en el territorio anexionado de Crimea.

El presidente reconoció especialmente que en los últimos meses diversos drones han dado resultados extremadamente altos en la protección de la línea del frente y que la unidad especial «Alfa» es la fuerza que ha causado el mayor daño a los efectivos y al equipo del ejército ruso.

Objetivo: obligar al Kremlin a sentarse a la mesa de negociaciones

Hace unos días (el 24 de junio), Zelensky enfatizó firmemente que si Ucrania contara con los medios y armas necesarios discutidos con los países del G7, podría obligar a Rusia a elegir el camino de la paz. El actual plan intensivo de 40 días está dirigido precisamente a ese objetivo: impulsar a Rusia hacia negociaciones de paz.

Noche de fuego en la retaguardia: Crimea y Krasnodar en el punto de mira

Esta estrategia ya ha empezado a mostrar su fuerza. En los últimos días, los ataques de drones contra infraestructuras en la península de Crimea y regiones rusas se han intensificado. Específicamente, en la noche del 25 de junio, fueron atacados los siguientes objetivos principales:

  • Base de petróleo «Poltavskaya» (región de Krasnodar): Drones ucranianos atacaron esta base estratégica, provocando un fuerte incendio. Cabe destacar que esta base es la fuente principal de combustible para la región de Krasnodar y la República de Adygea.

  • Centrales térmicas de Balaklava y Tavriya (Crimea): Según informan canales populares de Telegram, las centrales térmicas más grandes de la península fueron blanco de ataques de drones.

  • Aeródromo militar de «Kacha» (Crimea): Se registraron fuertes explosiones cerca del aeródromo.

  • Cortes de electricidad: Debido a los ataques de drones, se produjeron cortes eléctricos masivos y temporales en los alrededores de las ciudades de Simferopol, Yalta y Evpatoria.

Hasta el momento, la parte rusa no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este nuevo plan de 40 días del SBU ni sobre las consecuencias de los ataques nocturnos. La situación se vuelve más intensa cada día.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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