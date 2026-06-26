Presentado el Vivo X Fold 6: un flagship con batería de 7000 mAh y cámara Zeiss de 200 MP

La compañía china Vivo ha presentado oficialmente su nueva generación de smartphone plegable: el modelo Vivo X Fold 6. Este dispositivo atrae la atención de los expertos del sector no solo por su diseño innovador, sino también por sus especificaciones técnicas, especialmente una capacidad de batería récord para el segmento de plegables y una óptica de alta resolución. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La característica principal del dispositivo se manifiesta en su sistema de pantalla. En la parte interna se encuentra una enorme pantalla AMOLED de 8,02 pulgadas basada en la tecnología Samsung M14. El panel externo consiste en una pantalla OLED de 6,51 pulgadas fabricada por BOE. Ambas pantallas admiten una frecuencia de actualización de 120 Hz y cuentan con la certificación TÜV Rheinland Eye Protection 3.0, proporcionando un sistema de protección especial para evitar la fatiga visual del usuario.

Potencia y rendimiento sin precedentes

Según datos de ixbt.com, la base del hardware del Vivo X Fold 6 es el procesador MediaTek Dimensity 9500 Super Edition. Este chip garantiza un rendimiento de alto nivel. Sin embargo, la mayor novedad es la batería de estado semi-sólido (semi-solid-state) con una capacidad de 7000 mAh. Una capacidad tan grande es poco común en smartphones plegables, lo que prolonga significativamente la autonomía del dispositivo. El dispositivo cuenta con carga rápida de 80 W por cable y 40 W inalámbrica.

En cuanto a la cámara, Vivo ha continuado su colaboración tradicional con la marca Zeiss. El módulo principal está equipado con un sensor HPB de 200 megapíxeles con un formato óptico de 1/1,4 pulgadas. Además, cuenta con un objetivo ultra gran angular de 50 megapíxeles y un módulo periscópico con zoom óptico de 3x. Para el procesamiento de imágenes, se ha asignado el chip propietario Vivo V3+.

Protección y software inteligente

El cuerpo del smartphone está protegido bajo los estándares IP5X, IPX8 e IPX9, lo que lo protege no solo del agua y el polvo, sino también de chorros de agua caliente a alta presión. El fabricante destaca que el dispositivo mantiene su capacidad de funcionamiento estable incluso a temperaturas frías de -20 °C. Para mejorar la calidad de la comunicación, se ha instalado un amplificador de señal especial y cuatro chips que optimizan el funcionamiento del Wi-Fi.

Se ha elegido la interfaz OriginOS 6 Fold como capa de software. Su nueva función Atomic Workbench ofrece a los usuarios las siguientes capacidades:

Ejecución simultánea de hasta cuatro aplicaciones en la pantalla;

Cambio libre del tamaño de las aplicaciones y guardado de áreas de trabajo predefinidas;

Reconocimiento y traducción automática de textos mediante AI;

Guardado rápido de información de tarjetas de visita en contactos y completado de formularios.

Se espera que el precio del nuevo flagship Vivo X Fold 6 comience aproximadamente en 1180 dólares en el mercado internacional. Este equilibrio entre soluciones tecnológicas avanzadas y un precio competitivo permite que el dispositivo compita dignamente con rivales como Samsung y Huawei.