Una maleta llevó a tres uzbekos a la muerte

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Una maleta llevó a tres uzbekos a la muerte

Se ha revelado que la pena de muerte fue impuesta a tres ciudadanos uzbekos detenidos hace algunos años con sustancias narcóticas en Malasia. Así lo informó Oktam Suvonov, ex agente del Servicio de Seguridad del Estado.

Según sus palabras, el incidente ocurrió en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Dos mujeres y otra conocida fueron detenidas durante una inspección con una gran cantidad de una droga sintética: metamfetamina.

Resulta que todo comenzó cuando la hija de una de las mujeres, casada con un extranjero, le ofreció a su madre un viaje gratuito a Malasia. La mujer invitó entonces a su vecina y a otra conocida a acompañarla.

Antes del vuelo, una persona desconocida les entregó maletas vacías. Al llegar a su destino, nadie las esperaba. Esta situación despertó las sospechas del personal de seguridad del aeropuerto.

Durante la inspección, se descubrió que cada maleta contenía cuatro kilogramos de metamfetamina. De este modo, los ciudadanos, involucrados en el crimen como mulas del narcotráfico sin saberlo, fueron condenados a la pena más severa según la legislación malasia.

Oktam Suvonov afirmó que posteriormente viajó a Malasia y se reunió con las condenadas. Durante el encuentro, una de las mujeres le dijo: «Probablemente sea usted el último compatriota que veré en mi vida». Señaló que estas palabras quedaron grabadas en su memoria.

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Kamola Shuhratova
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