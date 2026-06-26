Francia incauta un petrolero vinculado a Rusia

·0·Mundo
Francia incauta un petrolero vinculado a Rusia

La marina francesa ha incautado el petrolero Deliver, considerado vinculado a Rusia, cerca de las costas de Sicilia. Según las autoridades, el buque operaba violando las normas marítimas internacionales.

Se informó que el petrolero, que navegaba bajo bandera de Camerún, se dirigía desde el puerto ruso de Primorsk hacia Singapur.

El presidente francés, Emmanuel Macron, publicó en redes sociales un video de esta operación especial, en el que se ve a una unidad militar de élite desembarcando en el petrolero mediante un helicóptero.

Macron destacó que esta fue una operación más contra la «flota fantasma» que Rusia utiliza para evadir las sanciones. Asimismo, recordó que el Reino Unido llevó a cabo una medida similar con éxito hace unos días.

«No permitiremos la evasión de las sanciones a través de la flota fantasma ni el financiamiento de la guerra por parte de Rusia. Europa mantendrá una posición firme al respecto», afirmó el presidente francés.

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Charos
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