¡Del Octágono a la Casa Blanca! Una leyenda de la UFC se postula a la presidencia de EE. UU.

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¡Del Octágono a la Casa Blanca! Una leyenda de la UFC se postula a la presidencia de EE. UU.

¡Una noticia inesperada y una verdadera «bomba» en el mundo de las MMA! Chael Sonnen, exluchador de la UFC conocido no solo por sus peleas en el octágono, sino también por su lengua afilada, regresa a la alta política. Planea participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2028.

« Mi próximo lugar de trabajo será la Casa Blanca... »

Sonnen anunció este sensacional plan a sus seguidores a través de su página oficial en la red social X (antes Twitter):

« Estoy en la etapa inicial de la formación de mi administración para participar en las elecciones presidenciales de 2028. Si todo sale bien, mi próximo lugar de trabajo será la Casa Blanca... » — escribe el exluchador.

El «trash-talker» más fuerte de la historia de las MMA

A sus 49 años, Chael Sonnen no es solo un atleta fuerte, sino que es considerado uno de los trash-talkers más grandes y carismáticos de la historia de las artes marciales mixtas (MMA). Tras finalizar su carrera deportiva, se consolidó como un analista famoso y reconocido. Ahora, quiere aplicar su talento único para la retórica y la discusión en los debates de la Casa Blanca.

Viejos «pecados» políticos y gran experiencia

En realidad, el campo de la política no es totalmente desconocido para Sonnen. Ya ha intentado seriamente entrar en los sistemas de poder anteriormente:

  • El éxito de 2010: Chael participó en las elecciones para la Cámara de Representantes del estado de Oregón y, de hecho, obtuvo la victoria.

  • El obstáculo legal: Sin embargo, debido a problemas legales relacionados con el lavado de dinero y disputas judiciales surgidas en aquel momento, se vio obligado a abandonar la carrera política a mitad de camino.

  • Ambición de gobernador: Además, Sonnen declaró abiertamente hace un tiempo su intención de postularse para el cargo de gobernador del estado de Oregón.

Si Sonnen logra formar su equipo y lanzar su campaña electoral, los debates presidenciales de EE. UU. de 2028 se convertirán sin duda en un verdadero espectáculo. ¡Será fascinante observar la marcha del rey del octágono hacia la cima del Olimpo de Washington!

Chael SonnenUFCOregon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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