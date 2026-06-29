Un hombre mata a sus seis hijos y se suicida en Turkmenistán

Una terrible tragedia familiar ocurrió en la región de Dashoguz, Turkmenistán. Un hombre acabó con la vida de sus seis hijos mientras dormían y luego se suicidó. Así lo Turkmen.news informó.

Se sabe que el incidente ocurrió el 21 de junio en el distrito de Gurbansoltan. La madre de los niños trabajaba en Rusia en ese momento. Muhammet Gulbayev, nacido en 1984, se disparó después de matar a sus hijos.

Según los residentes del pueblo, la hija mayor, que terminó la escuela hace un año, logró llamar a su madre durante el suceso para pedir ayuda, gritando: «¡Nos está matando!». La madre suplicó a su marido que no lo hiciera, pero no fue posible evitar la tragedia.

Según la información, Muhammet Gulbayev se dedicaba anteriormente a la venta de repuestos de automóviles. Después de sufrir una grave lesión cerebral, su estado mental cambió y fue registrado en un dispensario psiconeurológico.

Familiares indicaron que la madre se había ido a trabajar a Rusia debido a dificultades financieras y planeaba llevarse a una de sus hijas para que continuara sus estudios.

Tras el incidente, surgen preguntas sobre cómo una persona registrada en un dispensario psiconeurológico poseía un arma de fuego y si los órganos locales de seguridad estaban al tanto.