Manchester City anuncia su plan de preparación para la nueva temporada

El club Manchester City ha confirmado oficialmente las fechas de regreso de los futbolistas que participaron en la Copa del Mundo 2026 y el programa de preparación para la nueva temporada. El nuevo entrenador de 46 años, Enzo Maresca, está a punto de iniciar los entrenamientos en el campo tras la gran era de diez años de Josep Guardiola.

El cuerpo técnico está diseñando un sistema de retorno progresivo a los entrenamientos, teniendo en cuenta el nivel de fatiga de los jugadores debido al Mundial que se celebra en América del Norte.

Programa de preparación pretemporada del Manchester City:

Según el periodista de BBC Sport Shamun Hafiz, los miembros del equipo se incorporarán a los entrenamientos el 20 de julio. Los futbolistas que permanecieron más tiempo en la Copa del Mundo tendrán vacaciones adicionales.

Fecha Evento / Rival Lugar / Nota adicional 20 de julio Inicio de los entrenamientos de pretemporada Sede del club (para quienes regresan de selección) 1 de agosto Inter (Campeón de Italia) Hong Kong / Corea del Sur (Gira asiática) Principios de agosto K-League Stars y Atletico Madrid Partidos amistosos en el marco de la gira asiática 16 de agosto Arsenal (Community Shield) Gales (Primer duelo oficial de la temporada)

Gran oportunidad para Abdukodir Husanov

El joven defensa, que salió de la competición en la fase de grupos con la selección de Uzbekistán, Abdukodir Husanov se espera que esté a disposición del club mucho antes que los demás mundialistas.

Es muy probable que los jugadores líderes que participen en los cuartos de final y fases posteriores del Mundial se pierdan la gira asiática. Esto le brinda a Husanov una oportunidad magnífica de participar plenamente en las concentraciones de pretemporada y mostrar sus mejores cualidades ante el nuevo entrenador Enzo Maresca para ganar un lugar en el once titular.

La lesión de Rodri: primer desafío serio para Maresca

Antes de la nueva temporada, ha surgido un problema complejo de preparación física para el director deportivo Hugo Viana y el cuerpo técnico.

El Balón de Oro queda fuera: La estrella del centro del campo, Rodri, será operado de inmediato debido a una lesión sufrida tras la Copa del Mundo. Esto significa que el Manchester City se verá obligado a comenzar la nueva temporada competitiva sin su líder.

Para Enzo Maresca, la prioridad durante la preparación veraniega será implantar su filosofía de juego en el equipo y encontrar una solución táctica que pueda suplir a Rodri. El duelo de la Community Shield contra el Arsenal, actual campeón de Inglaterra, el 16 de agosto, será la primera prueba seria para el nuevo entrenador.