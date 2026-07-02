El Samsung Galaxy Z Fold 8 comparado por primera vez con el Galaxy S26 Ultra

El gigante tecnológico surcoreano Samsung trabaja activamente en su próximo buque insignia plegable, el Galaxy Z Fold 8. Aunque aún falta mucho para la presentación oficial, han aparecido en la red los primeros renders del nuevo smartphone. Estas imágenes revelan cambios significativos en el diseño y las proporciones de la pantalla del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

En las nuevas imágenes publicadas por insiders, el modelo Galaxy Z Fold 8 se muestra junto a otro esperado buque insignia de la compañía, el Galaxy S26 Ultra. Según ixbt.com, estas imágenes comparativas ofrecen una idea precisa de las dimensiones del smartphone, tanto en estado cerrado como abierto. Lo más destacable es que la pantalla externa del nuevo dispositivo plegable se ha ampliado considerablemente.

Cambios revolucionarios en las proporciones de la pantalla

Durante años, los usuarios se han quejado de la excesiva estrechez de la pantalla externa de la serie Galaxy Z Fold. Los nuevos renders muestran que Samsung finalmente ha encontrado una solución a este problema. La pantalla externa del Galaxy Z Fold 8 ha sido diseñada para ser más ancha que en las generaciones anteriores. Como resultado, el smartphone en estado cerrado se acerca a los dispositivos monobloque tradicionales, en particular al Galaxy S26 Ultra, pero con un aspecto más compacto.

Al abrir el dispositivo, el usuario se encuentra con una enorme pantalla interna. El área de pantalla ampliada se ha optimizado para el trabajo multitarea, la visualización de vídeos y el uso simultáneo de varias aplicaciones. Ambas pantallas cuentan con un pequeño recorte circular para la cámara selfie, conforme a las exigencias del diseño moderno.

Fecha de presentación y expectativas

En el mercado de smartphones, los modelos plegables de la marca Samsung siempre han gozado de gran prestigio. Estos cambios en el Galaxy Z Fold 8 mejorarán sin duda la comodidad de uso diario para los usuarios. En particular, la ampliación de la pantalla externa permite realizar muchas tareas sin necesidad de abrir el smartphone.

Según la información actual, Samsung planea celebrar la presentación oficial de la nueva serie Galaxy Z Fold 8 el 22 de julio del próximo año. Se espera que, hasta esa fecha, se filtren más detalles sobre las especificaciones técnicas, el procesador y las cámaras del dispositivo. Por ahora, estos cambios de diseño indican que Samsung está dando pasos firmes para mantener su liderazgo en el mercado de los smartphones plegables.