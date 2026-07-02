Mergen Orazov habla sobre el histórico camino de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026

Ex entrenador de la selección de Turkmenistán, de los clubes Ahal y Dainava de Lituania, y actual técnico del equipo Arkadag, el reconocido experto Mergen Orazov expresó sus opiniones sobre el histórico debut de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026 y el nivel general de los equipos asiáticos. Los análisis del experto fueron publicados por Eurasia Football .

« El éxito de Uzbekistán nos dio esperanza a todos »

El experto turkmeno elogió la clasificación del país vecino para la fase final de la Copa Mundial, destacando que este resultado es de gran importancia para toda la región de Asia Central:

« En primer lugar, quiero felicitar a la selección nacional de Uzbekistán. Alcanzar este nivel demuestra que se está haciendo un gran trabajo en el país. El éxito de la selección uzbeka nos dio esperanza a todos: algún día, nuestro país también podrá clasificarse para una Copa Mundial. Ahora, lo más importante para Uzbekistán es consolidar este éxito y fijarse el objetivo de clasificarse regularmente para los Mundiales ».

Resultados de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026:

La selección nacional de Uzbekistán participó por primera vez en su historia en la competición más prestigiosa del mundo. Aunque los pupilos de Fabio Cannavaro no pudieron sumar puntos en la fase de grupos por falta de experiencia, esta participación servirá como una base sólida para el futuro.

Jornada Rival Entrenador Marcador Resultado 1ª jornada Colombia Fabio Cannavaro 1:3 Derrota 2ª jornada Portugal Fabio Cannavaro 0:5 Derrota 3ª jornada RD Congo Fabio Cannavaro 1:3 Derrota Balance Diferencia de goles: 2–11 Grupo C 0 puntos Eliminado en fase de grupos

¿Cómo debe competir el fútbol asiático con los grandes?

Al hablar sobre la participación general de los representantes asiáticos en el Mundial, Orazov no calificó su desempeño como un fracaso. En su opinión, a este nivel tan alto, los detalles deciden mucho: la intensidad del juego, la capacidad de mantener la concentración bajo presión y la calidad en la definición.

El experto enumeró 3 factores clave para que el fútbol asiático pueda competir regularmente con los líderes mundiales:

Elevar el nivel de los campeonatos nacionales: Fortalecer radicalmente la competitividad y la velocidad de juego en las ligas locales.

Práctica de partidos de alto nivel: Disputar regularmente encuentros internacionales de primer nivel contra rivales fuertes.

Transferencias a Europa: Aumentar drásticamente el número de futbolistas asiáticos que juegan en las grandes ligas europeas (Top 5).

Orazov añadió que en algunos partidos de la Copa Mundial 2026, a los equipos asiáticos solo les faltó un poco de suerte, pero que la tendencia general de desarrollo va en la dirección correcta.