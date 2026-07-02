Lionel Messi y Folarin Balogun: la selección de Estados Unidos descontenta con las decisiones arbitrales

La victoria de la selección de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina quedó eclipsada por una polémica decisión arbitral. La expulsión del delantero Folarin Balogun provocó intensos debates entre la comunidad futbolística. El punto principal de las quejas fue el trato diferente de los árbitros ante una situación similar protagonizada por Lionel Messi. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el minuto 64 del partido entre Estados Unidos y Bosnia, Folarin Balogun pisó el pie del defensa rival Tarik Muharemovic en una disputa por el balón. Tras una larga revisión a través del sistema VAR, el árbitro mostró la tarjeta roja directa al delantero. Aunque Estados Unidos ganó 2-0, esta expulsión dejó atónitos al entrenador Mauricio Pochettino y a los jugadores.

Doble rasero arbitral

El exfutbolista y experto Alexi Lalas comparó esta situación en las redes sociales con un incidente relacionado con Lionel Messi. Señaló que en fases anteriores del torneo, el capitán de Argentina cometió una acción igualmente brusca contra Argelia, pero en aquel momento los árbitros ni siquiera le amonestaron con tarjeta amarilla. Según Lalas, los árbitros y el VAR son más permisivos con las estrellas del fútbol.

Según informa The Athletic, Mauricio Pochettino expresó abiertamente su descontento tras el partido. "Para mí, esto nunca es tarjeta roja. El jugador no tuvo intención de lesionar a su rival. Fue un choque normal y accidental del fútbol. Folarin está muy desanimado porque se perderá el próximo partido importante", dijo el entrenador.

Uno de los líderes del equipo, Weston McKennie, también comentó en el vestuario que todos los jugadores quedaron sorprendidos por la decisión. Según él, situaciones similares o incluso más bruscas de otros equipos durante el torneo quedaron sin castigo. El jugador destacó que el protocolo de decisión de los árbitros es confuso y parece una injusticia.

Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la aplicación del sistema VAR y la coherencia arbitral en torneos internacionales. El "perdón" a estrellas como Lionel Messi y el castigo severo a los jugadores jóvenes aumentan las dudas entre aficionados y expertos sobre la imparcialidad del arbitraje.