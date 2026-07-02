Una propuesta de matrimonio a 443 metros de altura termina con el arresto de la pareja

En Nueva York, el bloguero extremo Ivan Birkus le pidió matrimonio a su novia Angela Nikola de una manera inusual. Para ello, la pareja subió a la parte superior del Empire State Building, a casi 443 metros de altura.

Desplegaron una pancarta que decía: "El mundo encontrará la paz cuando la fuerza del amor prevalezca sobre el amor al poder". La declaración de amor también fue filmada.

Al bajar al suelo, la policía los estaba esperando. Ivan y Angela fueron detenidos por ingreso ilegal al área, violación de los requisitos de seguridad y otros cargos.

Ahora se enfrentarán a un proceso judicial. Por lo tanto, los planes de boda y luna de miel de la pareja podrían posponerse hasta después del proceso legal.

Ivan Birkus y Angela Nikola ya habían escalado edificios altos en varios países. Incluso se ha realizado un documental basado en sus peligrosos viajes.