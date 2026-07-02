28 dedos y 30 uñas: un gato único bate el récord Guinness

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28 dedos y 30 uñas: un gato único bate el récord Guinness

En Estados Unidos, un gato nacido con muchos más dedos de lo normal ha sido incluido en el libro de los récords Guinness. Tiene un total de 28 almohadillas y 30 uñas en sus cuatro patas.

Los veterinarios explican que se trata de una condición hereditaria llamada polidactilia. Ocurre en algunos gatos, pero es muy raro que el número de dedos sea tan elevado.

Aunque la apariencia del gato es inusual, los especialistas han indicado que esta característica no afecta su salud.

Existen diversas creencias sobre los gatos polidáctilos. Algunas personas los consideran animales que traen buena suerte al hogar.

Sin embargo, al cuidar a un gato así, es necesario prestar especial atención a las uñas. Debido a que son numerosas y largas, requieren ser revisadas y cortadas periódicamente.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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