Yandex trabaja en nuevos altavoces inteligentes: se esperan los modelos Nano, Tiny y Puls

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Yandex trabaja en nuevos altavoces inteligentes: se esperan los modelos Nano, Tiny y Puls

El gigante tecnológico ruso Yandex planea ampliar su línea de altavoces inteligentes. La compañía ha presentado solicitudes para registrar varias marcas comerciales para nuevos dispositivos, lo que indica que la próxima generación de equipos con el asistente de voz Alisa llegará pronto al mercado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los documentos aparecidos en la base de datos de Rospatent, la empresa ha solicitado registrar los nombres "Nano", "Tiny", "Puls" y "Base" como marcas. Estas solicitudes se presentaron a finales de mayo y el proceso de registro suele durar varios meses. Esta noticia es relevante también para los usuarios del mercado de Uzbekistán, donde los productos de Yandex están muy extendidos.

¿Cómo podrían ser los nuevos modelos?

Por ahora, Yandex no ha revelado a qué tipo de dispositivos corresponden exactamente estos nombres. Sin embargo, los nombres en sí generan ciertas especulaciones. Por ejemplo, "Nano" y "Tiny" (que significa "muy pequeño" en inglés) podrían sugerir la llegada de versiones aún más compactas o económicas que los modelos actuales Yandex Stansiya Mini y Layt.

Los nombres "Puls" y "Base" podrían indicar un enfoque en las capacidades acústicas de los dispositivos. Quizás estos modelos cuenten con bajos más potentes o altavoces optimizados específicamente para escuchar música. Los representantes de la empresa han señalado que actualmente están probando varios nombres y que no todas las marcas registradas se convertirán necesariamente en productos finales.

El desarrollo del ecosistema Yandex

Hoy en día, la línea Yandex Stansiya cuenta con varios modelos adaptados a las diferentes necesidades de los usuarios. El surtido actual consiste en:

  • Midi — un altavoz inteligente de tamaño mediano;
  • Max — el modelo más potente y grande;
  • Duo Max — el buque insignia equipado con pantalla;
  • Mini y Layt — opciones compactas y asequibles;
  • Street — un modelo diseñado para uso en exteriores.
En Uzbekistán, el ecosistema Yandex, y en particular el asistente de voz Alisa, es muy popular. La llegada de nuevos modelos permitirá a los consumidores locales hacer sus hogares más inteligentes y disfrutar de nuevas tecnologías a precios accesibles. Los modelos compactos y económicos son un segmento con alta demanda.

Cabe recordar que en los últimos años, Yandex ha puesto gran énfasis no solo en el software, sino también en la producción de hardware. El registro de nuevas marcas comerciales demuestra la intención de la empresa de consolidar su liderazgo en el mercado de dispositivos para el hogar inteligente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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