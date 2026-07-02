Revelan detalles de una conversación secreta entre Zelenski y Zaluzhni

Se informa que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski mantuvo una reunión a puerta cerrada en Kiev con el embajador de Ucrania en el Reino Unido y excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni.

Según fuentes de «Ukrainska Pravda», durante el diálogo se discutieron las posibles elecciones presidenciales y Zaluzhni expresó su disposición a participar en ellas.

¿Por qué fue convocado Zaluzhni a Kiev?

Según la publicación, Zaluzhni fue llamado de Londres a Kiev poco antes de que el primer ministro británico Keir Starmer anunciara su dimisión.

Inicialmente, en la reunión se discutieron asuntos relacionados con el Reino Unido. Luego, Zelenski sacó a relucir la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en Ucrania.

Zelenski habló sobre una «ventana de oportunidad»

Las fuentes señalan que Zelenski destacó que la situación en el frente está cambiando positivamente y que se mantiene la unidad en la sociedad.

Se cita al presidente diciendo que ha surgido una cierta «ventana de oportunidad» para celebrar elecciones en otoño.

Al mismo tiempo, se señaló que es importante que el proceso electoral no conduzca a una división en el país, y especialmente que una posible rivalidad entre Zelenski y Zaluzhni no genere tensiones.

«Si hay elecciones, ¿se postulará?»

Según los interlocutores de «Ukrainska Pravda», Zelenski le hizo una pregunta directa a Zaluzhni:

«Si se celebran elecciones en otoño, ¿presentará su candidatura?»

Las fuentes de la publicación afirman que la respuesta de Zaluzhni fue clara:

«Sí. Me postularé».

No se ha proporcionado información sobre si el contenido de esta conversación ha sido confirmado oficialmente.

Zelenski no ofreció ningún cargo

Las fuentes indican que Zelenski inicialmente estaba dispuesto a discutir casi cualquier cargo con Zaluzhni.

Sin embargo, después de que el excomandante en jefe dijera que podría participar en las elecciones, no se le ofreció ningún puesto.

Se dice que Zaluzhni enfatizó que no buscaba específicamente una carrera política, pero que muchas personas tienen esperanzas puestas en él.

Expresó que no podría explicar por qué debería rechazar la confianza de las personas que lo apoyan.

Umerov y Arajamia también se reunieron con Zaluzhni

Más tarde, Zaluzhni también se reunió con el ministro de Defensa, Rustem Umerov, y el jefe de la facción parlamentaria del partido presidencial, David Arajamia.

Según la publicación, ellos también hablaron sobre el hecho de que las elecciones podrían causar una división en la sociedad.

Sin embargo, la posición de Zaluzhni no cambió. Al despedirse, le pidieron que «lo pensara bien una vez más».

La popularidad de Budánov también está creciendo

Los periodistas señalaron que la popularidad de Zaluzhni sigue siendo alta. Sin embargo, el fuerte aumento observado tras su salida del mando en jefe en febrero de 2024 ya no se observa actualmente.

Al mismo tiempo, se mencionó que la popularidad de otro candidato potencial, Kirilo Budánov, quien podría competir con Zelenski en las elecciones, también está aumentando.

¿Quién va por delante en las encuestas cerradas?

Según datos de la publicación, los estudios sociológicos cerrados realizados en junio registraron los siguientes resultados para la primera vuelta:

Candidato potencial Apoyo Volodímir Zelenski aproximadamente 33 % Valeri Zaluzhni casi 22 % Kirilo Budánov casi 14 %

Sin embargo, se indica que en una posible segunda vuelta, Zaluzhni podría superar a Zelenski:

Zaluzhni — aproximadamente 37 %;

Zelenski — aproximadamente 32 %.

En una segunda vuelta contra Budánov, Zelenski podría ganar por un pequeño margen.

Se celebró otra reunión sobre las elecciones

Según «Ukrainska Pravda», Zelenski mantuvo otra reunión con Budánov, Umerov, Arajamia, Oleg Tatarov y el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mijaíl Fiódorov.

En ella se discutió cuándo celebrar las elecciones presidenciales, cómo organizar el proceso y quiénes podrían participar.

Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna decisión oficial sobre la celebración de elecciones en Ucrania ni sobre la presentación formal de la candidatura de Zaluzhni.