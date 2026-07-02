Hallan el cuerpo de una ganadora de concurso de belleza bajo los escombros en Venezuela

·144·Mundo
Hallan el cuerpo de una ganadora de concurso de belleza bajo los escombros en Venezuela

Las trágicas consecuencias del fuerte terremoto ocurrido en Venezuela son cada vez más evidentes. Mientras los rescatistas continúan las labores de limpieza de los escombros, una figura pública, la ganadora del concurso de belleza Skarlent Rodriguez, se ha sumado a la lista de fallecidos.

Según la información, Skarlent Rodriguez, de 23 años, y su novio Jose Castro fueron encontrados bajo los escombros de un edificio residencial colapsado en la ciudad de Catia-la-Mar. Sus familiares habían mantenido la esperanza de que sobrevivieran hasta el último momento.

Skarlent Rodriguez se dio a conocer al público general tras ganar el concurso «Miss Grand Orlando 2025». Posteriormente, participó en el certamen «Miss Grand Florida», aunque no logró obtener la corona principal.

Según los últimos datos, el número de víctimas del devastador terremoto en Venezuela se acerca a las 2 300 personas. Aunque los rescatistas continúan la búsqueda bajo los escombros, la esperanza de encontrar supervivientes disminuye progresivamente.

Según datos oficiales, hasta el momento han sido recuperados los cuerpos de 2 295 ciudadanos fallecidos. A raíz de esta catástrofe, se ha declarado siete días de luto nacional en el país.

Los expertos no descartan que el número de víctimas pueda aumentar, ya que las labores de remoción de escombros aún continúan.

VenezuelaSkarlent RodriguezJose CastroCatia-la-Mar
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Venezuela: rescatan vivo a un hombre tras 8 días bajo los escombrosVenezuela: rescatan vivo a un hombre tras 8 días bajo los escombrosHoy, 22:10Revelan detalles de una conversación secreta entre Zelenski y ZaluzhniRevelan detalles de una conversación secreta entre Zelenski y ZaluzhniHoy, 22:0028 dedos y 30 uñas: un gato único bate el récord Guinness28 dedos y 30 uñas: un gato único bate el récord GuinnessHoy, 21:07El hombre que salvó a 6 millones de abejasEl hombre que salvó a 6 millones de abejasHoy, 20:41Pareja detenida tras subir a 443 metros por amorPareja detenida tras subir a 443 metros por amorHoy, 18:17Famosa modelo y bloguera anuncia que su hija de 2 años tiene cáncerFamosa modelo y bloguera anuncia que su hija de 2 años tiene cáncerHoy, 18:05
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez