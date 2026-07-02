Hallan el cuerpo de una ganadora de concurso de belleza bajo los escombros en Venezuela

Las trágicas consecuencias del fuerte terremoto ocurrido en Venezuela son cada vez más evidentes. Mientras los rescatistas continúan las labores de limpieza de los escombros, una figura pública, la ganadora del concurso de belleza Skarlent Rodriguez, se ha sumado a la lista de fallecidos.

Según la información, Skarlent Rodriguez, de 23 años, y su novio Jose Castro fueron encontrados bajo los escombros de un edificio residencial colapsado en la ciudad de Catia-la-Mar. Sus familiares habían mantenido la esperanza de que sobrevivieran hasta el último momento.

Skarlent Rodriguez se dio a conocer al público general tras ganar el concurso «Miss Grand Orlando 2025». Posteriormente, participó en el certamen «Miss Grand Florida», aunque no logró obtener la corona principal.

Según los últimos datos, el número de víctimas del devastador terremoto en Venezuela se acerca a las 2 300 personas. Aunque los rescatistas continúan la búsqueda bajo los escombros, la esperanza de encontrar supervivientes disminuye progresivamente.

Según datos oficiales, hasta el momento han sido recuperados los cuerpos de 2 295 ciudadanos fallecidos. A raíz de esta catástrofe, se ha declarado siete días de luto nacional en el país.

Los expertos no descartan que el número de víctimas pueda aumentar, ya que las labores de remoción de escombros aún continúan.