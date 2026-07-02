Inspur presenta el mini-PC económico y compacto Inspur 3200U

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Inspur presenta el mini-PC económico y compacto Inspur 3200U

Mientras aumenta la demanda de dispositivos compactos en el mercado de la tecnología informática, Inspur ha presentado su nuevo modelo de mini-PC, el Inspur 3200U. Este dispositivo atrae la atención de los entusiastas de la tecnología no solo por su tamaño reducido, sino también por su chasis metálico y su asistente de AI integrado. Así lo informa Ixbt.com.

La base del nuevo dispositivo es el procesador AMD Ryzen 3 3200U. Para garantizar la estabilidad del sistema, está equipado con 8 GB de RAM DDR4 y un SSD de 256 GB. Los ingenieros de Inspur han logrado un resultado sobresaliente en cuanto a compacidad: las dimensiones del dispositivo son de solo 117 x 111 x 35,8 milímetros, lo que permite ahorrar espacio significativamente en el escritorio.

Especificaciones técnicas e interfaces de conexión

Según ixbt.com, el chasis del Inspur 3200U está fabricado totalmente en metal, lo que no solo le otorga un aspecto moderno, sino que también mejora la disipación térmica. Para la conexión a la red, el dispositivo cuenta con un módulo Wi-Fi de doble banda. Además, es gratificante que el número de puertos para periféricos externos sea suficiente.

El panel frontal del dispositivo cuenta con dos puertos USB-A (velocidad de 5 Gbps) y un conector de audio de 3,5 mm. El panel posterior dispone de los siguientes puertos:

  • Dos puertos USB-A (480 Mbps);
  • Dos puertos USB-C modernos;
  • Un puerto de red RJ45;
  • Dos salidas de vídeo HDMI.

Inteligencia artificial y software

Una de las características distintivas del modelo Inspur 3200U es la presencia de un asistente inteligente que funciona localmente, llamado Lingxi Youyan Agent. Este ayuda a los usuarios a realizar tareas diarias utilizando capacidades de AI. El fabricante destacó que este mini-PC es totalmente compatible con los sistemas operativos Windows y Linux.

En cuanto al precio, la novedad salió a la venta en el mercado chino por 1999 yuanes (aproximadamente 295 dólares estadounidenses). Este precio accesible y su amplia funcionalidad lo convierten en una opción atractiva tanto para tareas de oficina como para uso como centro multimedia en el hogar.

En el mercado de Uzbekistán, estos ordenadores compactos también se están popularizando, especialmente entre las instituciones educativas y los representantes de pequeñas empresas. Se espera que el Inspur 3200U se destaque de sus competidores por su chasis metálico y su rico conjunto de puertos.

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Abror Shuhratov
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