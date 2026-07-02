OpenAI propone ceder el 5 % de sus acciones a un fondo soberano de EE. UU.

OpenAI, líder en el campo de la AI, ha tomado una iniciativa inesperada. El director ejecutivo Sam Altman propone la creación de un fondo soberano especial bajo el gobierno de los Estados Unidos y la transferencia gratuita del 5 % de las acciones de OpenAI. Este paso tiene como objetivo no solo fortalecer los vínculos de la empresa con el Estado, sino también distribuir los ingresos generados por la AI entre el público en general. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según el Financial Times, esta propuesta no se limita solo a OpenAI. El plan prevé que otras grandes empresas de tecnología AI también asignen una parte similar. A través de esto, los gigantes tecnológicos planean mejorar sus relaciones con el gobierno y mitigar las presiones políticas que podrían surgir en el futuro.

Dividendos para el pueblo y cooperación económica

Esta idea se discutió por primera vez en junio y posteriormente fue confirmada por el presidente de EE. UU., Donald Trump. Según Trump, el pueblo estadounidense debe convertirse en un socio especial de estas empresas y beneficiarse directamente de su éxito. En un documento titulado «Política industrial para la era de la inteligencia» publicado por OpenAI en abril, se indica que los fondos del fondo podrían distribuirse a los ciudadanos en forma de dividendos.

Se dice que este enfoque serviría para reducir la desigualdad de riqueza en la sociedad. Si el proyecto se lleva a cabo, los ciudadanos comunes, independientemente de su capital inicial, tendrán la oportunidad de obtener una parte del crecimiento económico generado por las tecnologías AI. Esto se ve como una forma de compensar los efectos negativos de la revolución tecnológica, como la pérdida de empleos.

Obstáculos políticos y propuestas alternativas

Aunque la iniciativa parece atractiva, se espera que el proceso de implementación sea bastante complejo. Según los expertos, la creación de tal fondo soberano requiere la aprobación del Congreso de EE. UU. En los círculos políticos, las opiniones sobre este asunto varían. Por ejemplo, el senador Bernie Sanders presentó una propuesta más radical: exige la aplicación de un impuesto único del 50 % sobre las acciones de las empresas de AI y que estos fondos se destinen a un fondo popular.

El modelo propuesto por OpenAI se encuentra actualmente en una etapa inicial. Si este sistema tiene éxito, podría definir un nuevo formato de cooperación entre las empresas de alta tecnología y el Estado, no solo en EE. UU., sino en todo el mundo. Para países en desarrollo como Uzbekistán, esta experiencia podría ser un modelo importante para regular la economía digital en el futuro.