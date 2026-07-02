El hombre que salvó a 6 millones de abejas

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El hombre que salvó a 6 millones de abejas

En Singapur, Clarence Chua, de 42 años, se ha dedicado a trasladar abejas a lugares seguros en lugar de exterminarlas, logrando en los últimos seis años salvar a casi 6 millones de abejas. Así lo informó Reuters.

Clarence Chua recolecta cuidadosamente los panales de abejas, sin bandana ni guantes, basándose solo en su experiencia, para colocarlos en cajas de madera especiales. Luego los traslada a zonas seguras, a veces incluso a su propio apiario.

Según él, si se trata a las abejas con respeto y no se les pone en peligro, no atacan al ser humano.

En Singapur, las personas que tienen panales en su casa o jardín suelen recurrir a servicios de control de plagas. Estos servicios destruyen el panal en pocos minutos. Sin embargo, Clarence ha logrado convencer a la población de rescatar a las abejas en lugar de eliminarlas. Realiza este servicio mediante un pago según el tamaño del panal.

Un apicultor con ropa protectora sosteniendo una parte de un panal de abejas.

Durante los últimos seis años, ha trasladado un promedio de 100 panales al año. Esto significa que se ha preservado la vida de aproximadamente 6 millones de abejas . Durante el proceso de traslado, la abeja reina, las larvas y las obreras se conservan juntas, y luego son instaladas en tres apiarios gestionados por Clarence.

A lo largo de su actividad, ha rescatado abejas de lugares muy insólitos. Entre ellos, trasladó con seguridad un panal de un santuario en un complejo residencial, e incluso uno ubicado en el motor de un avión. El avión no pudo despegar hasta que las abejas fueron retiradas.

Debido a que la cultura del rescate de abejas se está popularizando, los consejos municipales de Singapur ahora utilizan los servicios de Clarence para trasladar panales en viviendas públicas.

Al mismo tiempo, este trabajo no está exento de riesgos. Una vez, al acercarse a un enjambre que creía tranquilo, lo atacaron y lo picaron casi 100 veces en medio minuto. Tras este incidente, afirma haber comprendido que nunca se debe subestimar la naturaleza.

Un hombre tocando con la mano un gran nido de avispas pegado al techo de una habitación.

Clarence también promueve activamente la idea de proteger a las abejas en las redes sociales. Sus videos en primera persona han captado la atención de miles de seguidores.

Señala que sin las abejas, la cosecha de frutas y verduras podría disminuir drásticamente o sus precios podrían aumentar considerablemente. Por ello, preservar las abejas es fundamental para la vida humana y la seguridad alimentaria.

SingapurReutersClarence Chua
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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