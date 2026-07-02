TV Time, la aplicación favorita de los fans de series y películas, cerrará sus puertas

La plataforma TV Time, popular entre millones de usuarios en todo el mundo para realizar el seguimiento de series y películas, cerrará. La administración de la aplicación informó en un aviso oficial a los usuarios que el servicio cesará completamente sus actividades a partir del 15 de julio de 2026. Esta decisión fue una noticia inesperada para muchos cinéfilos, ya que la plataforma se había convertido en un importante centro comunitario. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según los representantes de la empresa, los costos de mantenimiento de la aplicación gratuita han aumentado excesivamente y no existe una demanda suficiente para cambiar a un modelo de suscripción de pago. Sin embargo, según expertos del sector, la razón principal del cierre de TV Time no es financiera, sino la nueva estrategia de la empresa orientada a las tecnologías de inteligencia artificial (AI). Esto es lo que reportan las publicaciones TechCrunch e ixbt.com.

La carrera de la inteligencia artificial y los cambios estratégicos

Whip Media, propietaria de TV Time, fue adquirida a principios de 2025 por el fondo de inversión Blue Torch Capital. Los nuevos propietarios ven el futuro de la empresa únicamente en la dirección de la inteligencia artificial. Por ello, Whip Media decidió centrar su atención en plataformas AI consideradas más rentables, como Helix, en lugar de aplicaciones sencillas dirigidas al consumidor. El sistema Helix se encarga del análisis de streaming y la automatización de las cadenas de suministro de medios.

Según datos de Appfigures, la aplicación TV Time ha sido descargada más de 26 millones de veces e incluso sumó 29,000 nuevos usuarios en el último mes. A pesar de ello, en el mercado tecnológico actual, las empresas consideran prioritarios los modelos de negocio basados en inteligencia artificial sobre la base de usuarios. Anteriormente, Mozilla también había reducido su atención al servicio Pocket por razones similares.

Lo curioso es que Whip Media prefirió cerrar la aplicación por completo en lugar de venderla. Se presume que la empresa no quiere que su valiosa base de datos caiga en manos de la competencia. Los datos sobre los gustos y calificaciones de los espectadores recopilados por TV Time durante años se consideran muy valiosos para el mercado de medios.

¿Qué pasará con los datos de los usuarios?

Las principales medidas de seguridad relacionadas con el cierre de la plataforma son las siguientes:

A partir del 15 de julio de 2026, la aplicación será eliminada de todas las tiendas (App Store y Google Play);

Los usuarios pueden exportar todas sus notas y el historial de visionado antes de esa fecha;

La empresa garantiza que todos los datos personales serán eliminados y no se utilizarán con fines comerciales.

Para los entusiastas de las series en Uzbekistán, esta plataforma también era una herramienta útil. Muchos utilizaban TV Time específicamente para marcar los episodios vistos y seguir las fechas de estreno de nuevas temporadas. Ahora, los usuarios se verán obligados a migrar a servicios alternativos como Letterboxd o Trakt. Este suceso demuestra una vez más el fuerte impacto de la tendencia AI en el mundo tecnológico.