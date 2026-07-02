El Atlético de Madrid considera a Mason Greenwood como sustituto de Julián Álvarez

El club español Atlético de Madrid se prepara para despedirse de una de sus estrellas principales, Julián Álvarez. Debido a que el FC Barcelona ha iniciado movimientos activos para fichar al delantero argentino, la directiva madrileña ha comenzado la búsqueda de un candidato digno para ocupar su lugar. Según informa el medio SPORT, el entrenador Diego Simeone ha fijado como objetivo principal a Mason Greenwood, quien defiende actualmente los colores del Olympique de Marsella. Esto es lo que informa Goal.com.

La directiva del FC Barcelona vincula el futuro del equipo después de la era de Robert Lewandowski precisamente a Julián Álvarez. El presidente catalán, Joan Laporta, confirmó que se envió una oferta oficial al Atlético de Madrid, aunque por ahora han recibido una respuesta negativa. Según Laporta, el club madrileño no quiere dejar ir a uno de sus mejores goleadores hasta que encuentre un sustituto adecuado.

Reacción en cadena en el mercado de fichajes

Mason Greenwood no es ajeno al fútbol español. Jugando cedido en el Getafe, logró marcar 10 goles en 36 partidos. Posteriormente, en julio de 2024, se trasladó al Marsella por 26,6 millones de libras. En Francia, el delantero inglés recuperó su mejor forma deportiva y fue el máximo goleador de la Ligue 1 en la temporada 2024-25 con 21 goles. Sus estadísticas generales — 48 goles en 81 partidos — han vuelto a atraer la atención de los grandes clubes de Europa.

Diego Simeone considera a Greenwood como la opción ideal para reforzar su línea ofensiva. La salida de líderes como Antoine Griezmann y Nico González obliga al Atlético de Madrid a buscar sangre nueva en el ataque. Si el club madrileño concreta el traspaso de Mason Greenwood, esto abriría el camino para que Julián Álvarez se una al FC Barcelona.

Según datos de Goal.com, el Manchester United también tiene un interés financiero en este traspaso. Al vender a Greenwood al Marsella, el club inglés mantuvo el derecho a recibir hasta el 50 % del monto de su siguiente transferencia. Esto podría significar que la operación resulte considerablemente más cara para el Atlético de Madrid.

Actualmente, Julián Álvarez centra su atención en los próximos éxitos con la selección argentina. A lo largo de su carrera, ha sido ganador de dos Copas América, la Copa del Mundo y la Champions League con el Manchester City. En el Atlético de Madrid, se había convertido en una pieza fundamental con 49 goles en 106 partidos.

El FC Barcelona sigue la situación con atención. Los catalanes esperan a que concluyan las negociaciones del Atlético de Madrid con Greenwood. Solo entonces planean presentar una segunda oferta mejorada por Álvarez. Se espera que esta cadena de transferencias sea uno de los eventos más impactantes del mercado de verano.