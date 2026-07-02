Venezuela: rescatan vivo a un hombre tras 8 días bajo los escombros

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Venezuela: rescatan vivo a un hombre tras 8 días bajo los escombros

Un guardia de 43 años que quedó atrapado bajo los escombros tras los fuertes terremotos de la semana pasada en Venezuela, Ernan Alberto Gil Flores fue rescatado con vida después de ocho días. Su supervivencia es considerada un verdadero milagro por los rescatistas internacionales.

Se informó que se encontraba trabajando en su turno nocturno en el centro comercial Galerías Playa Grande en la ciudad de La Guaira, cuando ocurrieron sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5. Aunque el edificio circundante colapsó, una pequeña cabina de vigilancia lo protegió y mantuvo el aire en su interior.

Especialistas de la Cruz Roja de Costa Rica confirmaron que estaba vivo el domingo. Según los rescatistas, Ernan pidió inicialmente que no se informara a su esposa que estaba vivo, por temor a que el rescate no tuviera éxito.

Venezuela: rescatan vivo a un hombre tras 8 días bajo los escombros

El jueves, Ernan fue extraído de los escombros mediante una compleja operación en la que participaron rescatistas de Chile, Estados Unidos, Portugal, México y otros países. En los últimos días, se estableció contacto con él a través de una cámara especial para suministrarle agua y nutrientes líquidos.

Según datos oficiales, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 causaron la muerte de casi 2 200 personas, más de 11 000 heridos, y decenas de miles de personas siguen desaparecidas.

Actualmente, el enfoque principal es brindar ayuda a la población afectada. Miles de personas han quedado sin hogar y hay escasez de alimentos y agua potable. El Programa Mundial de Alimentos informó que se requiere ayuda humanitaria para 500 000 personas durante tres meses .

Ernan Alberto Gil FloresLa GuairaCruz Roja Costarricense
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Aziza Shukhratova
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