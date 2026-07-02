Intel aumenta los precios de sus procesadores populares: la serie Core Ultra 200S se encarece

Intel, actor líder en el mercado de semiconductores, ha revisado los precios oficiales de sus procesadores de la serie Core Ultra 200S Plus destinados a ordenadores de sobremesa. Estos cambios, realizados discretamente por la empresa, se han reflejado en la base de datos oficial Intel ARK. Este paso indica un cambio en la política de precios en el mercado de chips de nueva generación. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los cambios más notables se observan en los modelos Core Ultra 7 270K Plus y Core Ultra 5 250K Plus. En particular, el precio recomendado del modelo Core Ultra 7 270K Plus se fijó entre 340 y 350 dólares, dependiendo del volumen del lote. Cabe señalar que este procesador estaba valorado anteriormente a un precio considerablemente más bajo. El modelo Core Ultra 5 250K Plus tampoco se quedó atrás: su precio subió de 200 dólares a 220-230 dólares.

Situación real del mercado y precios oficiales

Según los analistas de VideoCardz, este aumento de precios implementado por Intel no es una sorpresa. Por ejemplo, el modelo Core Ultra 7 270K Plus apenas se vendió al precio inicial anunciado de 300 dólares desde su lanzamiento. En las redes minoristas, este chip se ha vendido constantemente por encima del precio oficial. Por lo tanto, se puede considerar que Intel simplemente ha ajustado las cifras oficiales a la situación real del mercado.

Teniendo en cuenta la alta demanda de procesadores Intel en el mercado de Uzbekistán, este cambio de precio también podría afectar a los precios en las tiendas locales. Por lo general, tras un aumento del precio de venta sugerido (MSRP) por parte del fabricante, se suman los costes de logística y aduanas, lo que provoca un aumento adicional del precio final para el consumidor.

En opinión de los expertos, esta revisión de precios es un intento de Intel por optimizar sus ingresos y cubrir los costes de producción. La serie Core Ultra destaca por su eficiencia energética y alto rendimiento, lo que los hace populares entre los entusiastas de los juegos y los creadores de contenido profesionales.

Por ahora, estos cambios solo se han actualizado en la base de datos, y es posible que no todos los minoristas aumenten los precios al mismo tiempo. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas aparezcan nuevos lotes de chips Intel en el mercado mundial a un precio más elevado. Se recomienda a los usuarios que planeen montar un ordenador tener en cuenta estos cambios.