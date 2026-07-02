Una primicia mundial: un mini-PC puesto en marcha directamente mediante un reactor nuclear

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Una primicia mundial: un mini-PC puesto en marcha directamente mediante un reactor nuclear

Ha ocurrido un evento revolucionario en la intersección de la energía y la alta tecnología: la startup Valar Atomics ha logrado, por primera vez en el mundo, alimentar un ordenador personal utilizando un reactor nuclear compacto. Este experimento demostró lo crucial que es la energía nuclear para satisfacer las enormes necesidades energéticas de los sistemas de IA. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante la demostración, se utilizó un mini-PC Nvidia RTX Spark equipado con un GPU Nvidia Blackwell. Los especialistas de Valar Atomics conectaron el ordenador a un microrreactor llamado Ward 250. Cuando la potencia del dispositivo alcanzó el 37 % de su capacidad nominal, el sistema se cargó con éxito y comenzó a funcionar de manera estable. Así lo reporta la publicación ixbt.com basándose en la presentación de la empresa.

Proceso tecnológico y cuestiones de seguridad

Según Isaiah Taylor, CEO de Valar Atomics, las capacidades del reactor no se limitan a un solo ordenador. Actualmente, el sitio web oficial de la empresa también está alojado en un servidor alimentado por el dispositivo Ward 250. Esta tecnología se basa en la conversión directa de la energía térmica generada por la fisión nuclear en electricidad.

El principio de funcionamiento del reactor es el siguiente: en el núcleo del dispositivo, los átomos de uranio se dividen cada segundo, liberando cerca de 100 kW de potencia térmica. Un sistema de refrigeración basado en helio extrae este calor, que luego se convierte en la electricidad necesaria para los equipos informáticos mediante un generador termoeléctrico.

El futuro de la IA y la energía nuclear

Hoy en día, la cantidad de energía consumida por los clústeres de IA y los data-centers crece de forma exponencial. Por ello, los gigantes tecnológicos mundiales están abandonando las fuentes de energía tradicionales en busca de soluciones más sostenibles y autónomas. La colaboración entre Valar Atomics y Nvidia tiene precisamente ese objetivo.

Actualmente, grandes corporaciones como Amazon, Google, Microsoft y Oracle están invirtiendo activamente en pequeños reactores modulares (SMR). Según los expertos, en el futuro, la infraestructura de IA podría pasar completamente a una red de estos microrreactores. Esto no solo garantiza la independencia energética, sino que también reduce significativamente las emisiones de gases nocivos.

Aunque Valar Atomics se autodenomina la primera startup en lograr un resultado práctico, según datos del Departamento de Energía de EE. UU., empresas como Deployable Energy y Antares Nuclear también han logrado avances significativos en esta dirección. Sin embargo, esta demostración de alimentar equipos de nivel de consumo con energía nuclear marca el inicio de una nueva era.

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Abror Shuhratov
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