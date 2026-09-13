El Huawei Pura X Max llega al mercado en nuevos colores

La compañía Huawei ha iniciado oficialmente la comercialización de nuevas versiones de color de uno de sus dispositivos más avanzados, el smartphone Pura X Max. Según ixbt.com, este buque insignia se ofrece ahora a los clientes en atractivos tonos burdeos y azul. Con el mismo factor de forma innovador que el iPhone Duo, este gadget ya había despertado un gran interés antes de su presentación, convirtiéndose en un verdadero éxito. Así lo informa Ixbt.com.

Técnicamente, el smartphone se basa en un alto rendimiento y funciona con el potente sistema en chip Kirin 9030 Pro. Una de las características principales del dispositivo es que está equipado con dos pantallas. La pantalla externa, cómoda para el uso diario, tiene una diagonal de 5,4 pulgadas, mientras que la pantalla interna, al desplegarse, alcanza las 7,7 pulgadas. Esto ofrece a los usuarios las capacidades de una tablet y un smartphone simultáneamente.

Configuraciones de memoria y precios

Las nuevas versiones lanzadas al mercado se ofrecen a los clientes en diferentes configuraciones de memoria. En particular, la versión base con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento está valorada en 12 000 yuanes. Esta política de precios es acorde al alto nivel tecnológico del dispositivo.

Además, el fabricante ha preparado ediciones de colección especiales y las configuraciones de gama más alta para los usuarios:

Edición de colección en color burdeos con 16 GB de RAM y 512 GB de memoria flash — 13 000 yuanes.

Configuración de gama alta con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno — 14 000 yuanes.

Capacidades de la cámara y demanda del mercado

Las capacidades fotográficas del dispositivo también merecen una atención especial. El sistema de cámara principal incluye un módulo ultra gran angular de 50 MP, así como un teleobjetivo periscópico de 50 MP con una gran apertura. Además, se incluye una cámara ultra gran angular adicional de 12,5 MP para selfies y funciones auxiliares.

Según los datos oficiales proporcionados por Huawei, la demanda del smartphone se mantiene en un nivel muy alto. En los primeros cuatro meses tras el inicio de las ventas, el volumen de entrega de los dispositivos Pura X Max superó los 1,2 millones de unidades. Esta cifra demuestra claramente la sólida posición de la empresa en el mercado de dispositivos con pantallas plegables y avanzadas.