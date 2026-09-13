El precio del smartphone Trump Mobile T1 sube drásticamente hasta los 750 dólares

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El precio del smartphone Trump Mobile T1 sube drásticamente hasta los 750 dólares

El aumento repentino en el precio del smartphone Trump Mobile T1, que llegó al mercado este verano con retraso, ha provocado debates en el sector tecnológico. Si bien el dispositivo se vendía inicialmente por 500 dólares, su precio ha subido ahora a 750 dólares. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, el encarecimiento de los chips de memoria y los componentes en el mercado tecnológico global está obligando a muchos fabricantes a revisar sus precios. Sin embargo, incluso los modelos insignia más recientes solo han subido una media de 100 dólares respecto a la generación anterior.

Política de precios y capacidades técnicas

A modo de comparación, mientras que los precios de los productos de marcas reconocidas crecen de forma relativamente estable, el Trump Mobile T1 ha experimentado un aumento porcentual mucho mayor. Según los expertos, ya se habían expresado críticas sobre el precio excesivo del dispositivo desde su lanzamiento.

Técnicamente, el smartphone cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, junto con 12 GB de RAM y una batería de 5000 mAh. Asimismo, uno de los puntos fuertes del dispositivo es su capacidad de almacenamiento interno de 512 GB.

Situación del mercado y perspectivas

Actualmente, no hay datos precisos sobre el volumen de ventas de este smartphone ni sobre su éxito en el mercado. Tampoco existen rumores sobre el desarrollo de una nueva generación por parte del fabricante.

El impacto de esta política de precios agresiva en el interés de los compradores sigue siendo una incógnita. El tiempo dirá si el smartphone logra mantener a su público a pesar del aumento de precio.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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