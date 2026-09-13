Se espera que el peso del iPhone 18 Pro Max alcance casi los 250 gramos

Apple parece estar abandonando su estrategia de búsqueda de ligereza en sus futuros smartphones insignia. Según ixbt.com, el reconocido insider Ice Universe informó que el próximo modelo iPhone 18 Pro Max será significativamente más pesado que sus predecesores, lo que está generando un gran interés entre los usuarios y en el mercado tecnológico. Así lo informa Ixbt.com que comunica.

Según la nueva información, el iPhone 18 Pro tendrá un peso de 211 gramos. A modo de comparación, el actual iPhone 17 Pro pesa 206 gramos. Si observamos la dinámica de los últimos años, la masa aumentó en 12 gramos al pasar del iPhone 15 Pro al 16 Pro, y otros 7 gramos del 16 Pro al 17 Pro.

De este modo, la diferencia entre el iPhone 17 Pro y el futuro 18 Pro será de solo 5 gramos, lo que se espera sea casi imperceptible durante el uso diario. Sin embargo, en la versión Pro Max, el representante más grande de la línea, el cambio de peso será mucho más serio.

¿Por qué aumenta el peso del iPhone 18 Pro Max?

En el caso del iPhone 18 Pro Max, se espera que el peso salte de 233 gramos (iPhone 17 Pro Max) a 249 gramos. Esto representa un aumento repentino de 16 gramos, siendo el incremento más notable entre las últimas generaciones.

Cabe recordar que el iPhone 16 Pro Max pesaba 6 gramos más que su predecesor, el 15 Pro Max, y el 17 Pro Max era otros 6 gramos más pesado. A pesar de que las dimensiones del nuevo iPhone 18 Pro Max apenas cambiarán, su masa superará incluso la del iPhone 14 Pro Max, que pesaba 240 gramos.

Asimismo, en estas filtraciones se menciona un nuevo y misterioso dispositivo, el iPhone Duo, cuyo peso se estima en 254 gramos. Como resultado, a pesar de la delgadez de su chasis, este dispositivo será el más pesado de los tres modelos presentados.

Las principales razones del aumento de peso

Según los expertos, el aumento de peso de la decimoctava generación de iPhone está directamente relacionado con varias actualizaciones técnicas importantes. En particular, los ingenieros planean instalar baterías más grandes y una cámara de vapor para garantizar una refrigeración más eficiente.

Además, una de las causas principales es un módulo de cámara completamente nuevo con tecnología de apertura variable. Aunque la incorporación de esta tecnología avanzada y estos componentes amplía significativamente las capacidades del smartphone, también afecta inevitablemente a su masa total.