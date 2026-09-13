Una madre entró en las llamas para salvar a su hija de 6 años

En el distrito de Damal, provincia de Ardahan en Turquía, se produjo un incendio en un granero, dejando atrapada a la pequeña T. Erensayın de 6 años. Özgül Kaya Erensayın, de 40 años, entró en las llamas sin dudarlo para salvar a su hija, informa Haber7.

Se informó que el incendio comenzó tras encender una estufa en el granero ubicado en el pastizal de Ağyar, en el pueblo de Burmadere. La madre notó humo saliendo del interior mientras estaba fuera un momento. Al darse cuenta de que su hija seguía dentro, entró al edificio en llamas para rescatarla.

La madre logró sacar a su hija. Sin embargo, durante el rescate, sufrió quemaduras de segundo grado en la cara y las manos. La niña de 6 años también sufrió quemaduras en el rostro y las manos.

La madre y su hija fueron trasladadas al centro de tratamiento de quemados del hospital de la ciudad de Erzurum para recibir atención médica. Según los últimos informes, su estado es estable.