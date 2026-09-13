Una niña nace en Grecia de un embrión congelado durante 22 años

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Una niña nace en Grecia de un embrión congelado durante 22 años

Se ha registrado un evento notable en la historia médica de Grecia. Una mujer de 54 años dio a luz a una niña gracias a un embrión que estuvo congelado durante 22 años.

Christina Rapti-Selepi y su esposo de 60 años perdieron a su hijo de 21 años, Giorgios, en un accidente de tráfico en 2025. Tras esto, la pareja decidió ser padres de nuevo.

Según la legislación griega, las mujeres pueden acceder a tratamientos de FIV hasta los 54 años. Por ello, Christina y su esposo tuvieron que obtener un permiso especial para realizar el procedimiento.

«Solo tenía dos meses y medio. Fue un proceso muy duro y estresante. Pero con fuerza interior, la ayuda de nuestro médico y su equipo, superamos todos los obstáculos», dijo Christina.

En la habitación del hospital, la pareja cuida al recién nacido.

Dio a luz a una niña de 3,49 kilogramos el 9 de septiembre en Atenas. La bebé fue llamada Georgia en memoria de su hijo fallecido en 2025. Cabe destacar que Giorgios también nació mediante FIV.

Christina señaló que su objetivo principal era devolver la alegría a la familia y empezar una nueva vida.

«Decidimos darle una segunda oportunidad a la vida, empezar de nuevo, traer una nueva vida a nuestro hogar y continuar la historia de nuestra familia», afirmó.

El ginecólogo de Christina y presidente de la Sociedad Griega de Medicina Reproductiva, Kostas Pantos, afirmó que los límites de edad para la FIV en el país deben ser revisados, citando la baja tasa de natalidad en Grecia.

La pareja no descarta la posibilidad de tener otro hijo en el futuro. Si es necesario, podrían considerar la opción de recibir tratamiento en el extranjero.

Christina Rapti-SelepiFIV GreciaKostas PantosSociedad Griega de Medicina ReproductivaFecundación In Vitro
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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