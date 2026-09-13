Los smartphones de la serie Honor Magic9 presentados con capacidades de cámara únicas

Honor ha anunciado oficialmente las primeras especificaciones técnicas de la serie Magic9, su nueva generación de dispositivos insignia. Según Ixbt.com, estos dispositivos marcan un paso importante en las tecnologías de fotografía móvil y se espera que generen una fuerte competencia en el mercado, especialmente por sus capacidades de cámara. La nueva línea de smartphones incorpora soluciones innovadoras y estándares de la industria cinematográfica profesional. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Según la presentación de la compañía, el aspecto más llamativo es la cámara frontal con matriz cuadrada, utilizada por primera vez en smartphones que funcionan con el sistema operativo Android. Esta cámara frontal de 55 MP, llamada Agile Eye, se convertirá en una característica distintiva del dispositivo. El sensor de formato cuadrado permite a los usuarios capturar fotos y vídeos tanto en orientación vertical como horizontal sin recortes adicionales, ofreciendo libertad en la elección del encuadre.

Sensor cuadrado y capacidades de cámara

Sin embargo, cabe señalar que esta avanzada cámara frontal Agile Eye no estará disponible en todos los modelos de la serie. Según el fabricante, esta tecnología solo será compatible con los modelos Honor Magic9 y el avanzado Honor Magic9 Pro Max. Esto permite a los compradores elegir el dispositivo adecuado según sus necesidades.

La atención principal se centra, sin duda, en la cámara principal de nivel profesional ubicada en el panel trasero. Los ingenieros de Honor colaboraron estrechamente con la famosa empresa ARRI en la creación de estos dispositivos. Como resultado, los smartphones recibieron un módulo de triple cámara que incluye dos sensores ARRI de ultra alta resolución de 200 MP, así como un teleconvertidor con una distancia focal de 500 mm, introducido por primera vez en la historia de la marca.

Diseño cinematográfico y modos

El buque insignia de la serie, el Honor Magic9 Pro Max, cuenta con un diseño único que destaca por sus bordes renovados y su panel trasero. La apariencia de la cámara trasera se inspiró en la ARRI FLEX 35, considerada la primera cámara cinematográfica real de la historia, lo que otorga a los teléfonos una estética distintiva.

Asimismo, la nueva serie está equipada con un modo especial ARRI Cinema Mode. Este modo permite a los usuarios comunes y creadores convertir el smartphone en una cámara de cine de bolsillo y grabar imágenes cinematográficas de nivel profesional. Estas soluciones tecnológicas abren nuevas puertas para los entusiastas de la videografía móvil.