Un hombre detenido en España con 1,3 kilogramos de cocaína en el estómago
En el aeropuerto de Palma de Mallorca, España, se ha frustrado un inusual intento de contrabando de drogas. Un hombre de 46 años, que volaba desde Bélgica, fue interceptado transportando una gran cantidad de cocaína en su organismo.
La Policía Nacional de España informó que el pasajero despegó del aeropuerto de Charleroi. Las autoridades belgas habían advertido previamente a sus homólogos españoles sobre su posible implicación en el tráfico de estupefacientes.
Al aterrizar en Mallorca, el hombre fue sometido a un control por parte de aduanas, la Guardia Civil y la policía. Al realizarle una radiografía, se detectaron numerosos cuerpos extraños sospechosos en su sistema gastrointestinal.
Posteriormente, tras una intervención médica en el hospital, se extrajeron de su organismo 109 cápsulas El análisis pericial confirmó que la sustancia era cocaína. El peso total ascendió a 1,353 kilogramos.
Las autoridades destacaron que este método de transporte de drogas supone un grave riesgo para la vida. La rotura de una sola cápsula puede provocar una intoxicación grave.
Tras recibir atención médica, el sospechoso fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión preventiva mientras continúa la investigación por tráfico de drogas.
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