Se adoptó una declaración oficial integral tras la cumbre de los BRICS, celebrada en un gran centro de conferencias de la capital india, y se aprobaron nuevas direcciones estratégicas para las relaciones económicas internacionales. En este espacio de diálogo, que representa a una parte importante de la población mundial y una parte crucial del comercio global, la atención se centró en la estabilidad financiera, la logística alternativa y los principios de igualdad soberana.

Durante las negociaciones, se señaló la necesidad de pasar de reglas basadas en la hegemonía en el comercio internacional a mecanismos multipolares. Los países participantes declararon que las restricciones artificiales, los aranceles proteccionistas unilaterales y las sanciones económicas contrarias a las normas internacionales están dañando el mercado global. En este sentido, se planteó la necesidad de restaurar plenamente el mecanismo de solución de diferencias dentro de la Organización Mundial del Comercio y proteger las reglas de mercado abierto.

En cuanto a la autonomía financiera, se abandonó por completo la idea de crear una moneda única común. En su lugar, se llegó a un acuerdo para ampliar el uso de las monedas nacionales en los pagos mutuos e integrar sistemas digitales independientes que aceleren los pagos. Este enfoque tiene como objetivo reducir la dependencia de intermediarios y de la presión de terceros en el comercio exterior, así como mitigar los riesgos financieros transfronterizos.

Los problemas de transporte de los países sin litoral también fueron ampliamente discutidos en la cumbre. El desarrollo de corredores de transporte alternativos en el sur de Asia y el fortalecimiento de la infraestructura que conecta los puertos y las redes logísticas se definieron como prioridades. Estas iniciativas crean nuevas oportunidades prácticas para que regiones sin litoral como Asia Central y Uzbekistán accedan libremente a las rutas marítimas mundiales, especialmente a la India y a los mercados vecinos.

Asimismo, se aprobaron mecanismos de cooperación multilateral en los ámbitos de la seguridad tecnológica e industrial, como la protección del mercado de minerales críticos frente a influencias políticas, la creación de condiciones equitativas para todos los países en la transición a la energía verde y el apoyo a las startups digitales.

Se enfatizó que las estructuras internacionales, incluidas las Naciones Unidas y las instituciones financieras, deben adaptarse a las demandas actuales y que la voz de los países en desarrollo debe fortalecerse en ellas. Los resultados alcanzados en Nueva Delhi demuestran que el desarrollo global ya no se basa en directrices unilaterales, sino en intereses soberanos y en una cooperación pragmática mutuamente beneficiosa.