Samsung renueva radicalmente las pantallas de sus flagships Galaxy S27 tras tres años

El gigante tecnológico surcoreano Samsung prepara actualizaciones significativas en la tecnología de pantalla para su próxima generación de smartphones insignia. Según información publicada por ETNews, los cuatro modelos de la serie Galaxy S27 contarán con nuevos paneles OLED, y los modelos Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra adoptarán, por primera vez en tres años, pantallas basadas en el material de vanguardia M16. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se sabe que el material M16 es la tecnología OLED más avanzada desarrollada por Samsung Display. Este nuevo panel ofrece un brillo máximo más alto, una mejor eficiencia energética y una reproducción de color más precisa en comparación con los anteriores. También se espera que la vida útil de las pantallas aumente considerablemente. Curiosamente, el uso de paneles basados en M16 también está previsto para los futuros iPhone 18 Pro.

Funcionalidades ampliadas y tecnologías avanzadas

La nueva generación de flagships no solo contará con materiales de alta calidad, sino también con soluciones tecnológicas modernas. En particular, los modelos S27 Pro y S27 Ultra incluirán las tecnologías Color Filter-on-Encapsulation y Privacy Display. Esta última limita la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales, protegiendo los datos personales del usuario de miradas indiscretas. Cabe destacar que esta capa de protección no es un film separado, sino que está integrada directamente en la propia pantalla.

Los modelos de la línea base tampoco se quedan atrás. Las pantallas del Galaxy S27 y S27+ también se actualizarán. Sin embargo, en lugar del último M16, estarán equipadas con paneles basados en M14, un escalón por encima del material M13 utilizado en los dispositivos actuales. Según los primeros datos, se espera que las diagonales de pantalla sean de 6,27 pulgadas para el S27, 6,66 pulgadas para el S27+, 6,47 pulgadas para el S27 Pro y 6,89 pulgadas para el S27 Ultra.

Planes de expansión y futuros dispositivos

Los planes de Samsung para actualizar sus tecnologías de pantalla no se limitan a los flagships tradicionales. Según la información obtenida, para el segundo semestre de 2027, los paneles OLED avanzados basados en el material M16 también se utilizarán en el segmento de smartphones plegables.

En particular, los dispositivos plegables Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 y Z Fold 9 Ultra, que actualmente utilizan paneles M13, pasarán gradualmente a las nuevas pantallas M16. Se espera que este sea un paso importante para que Samsung fortalezca su posición en el mercado móvil y mantenga su liderazgo en tecnologías de pantalla.